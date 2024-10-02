Kıyafetlerini göstermek için video çekiyordu! Metronun geldiğini görünce arkasına bile bakmadan bindi... "Nasıl unutursun?"

Sosyal medyada kombinini göstermek için cep telefonuyla video çeken bir kadın dalgınlığının kurbanı olunca ortaya eğlenceli anlar çıktı. Bir metro istasyonunda metronun gelmesini beklediği sırada cep telefonunu bir köşeye koyarak kıyafetlerinin videosunu çeken kadın metronun gelmesiyle aniden bindi.

Arkasına bile bakmadan metroya binen kadın cep telefonunu unuttuğunu ise kapıların kapanmasına çok yakın bir zaman diliminde fark etti. Kapılar kapanınca kadın giderken cep telefonu ise orada kaldı.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken yorumlarını da peş peşe yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Telefonu da unutmazsın ya" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nasıl unutursun?" yorumunu yaptı.