Kız arkadaşı ve sevgilisinin annesinin kendisine büyü yaptığını söyledi! "Tencerede insan pişirdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Torilena May Fields ve annesi Trudy Fields, cinayet ve ceset parçalarını kötüye kullanma suçlamalarıyla tutuklandı.

Louisville Courier Journal'ın elde ettiği tutuklama tutanağında Kentucky Eyalet Polisi Polis Memuru David Jones, "Ekipler olay yerine geldiğinde arka bahçede ölü bir kadın buldu. Aynı zamanda cesedin yanında kanlı eşyalar ile çimenlerde sürüklenmeye bağlı kan izleri vardı" dedi.

TENCEREDE PİŞİRMİŞ

Yetkililere göre, arama emriyle polisler Torilena'yı evden çıkardı ve onu kanlar içinde buldu. Mahkeme kayıtlarına göre, araştırmacılar mutfakta vücut parçalarının bulunduğu paslanmaz çelik bir tencere buldular ve tencerenin hâlâ sıcak olduğu belirtildi.

HEMEN TUTUKLANDI

Torilena, eyalet polisine göre bir cesedin kötüye kullanımı, fiziksel delillerle oynama ve hükümet operasyonlarını engelleme suçlamalarıyla tutuklandı.