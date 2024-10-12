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  4. Kız arkadaşı ve sevgilisinin annesinin kendisine büyü yaptığını söyledi! "Tencerede insan pişirdi"

Kız arkadaşı ve sevgilisinin annesinin kendisine büyü yaptığını söyledi! "Tencerede insan pişirdi"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
12.10.2024 11:54
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Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde bir kadının insan vücudunu parçalayıp bazı parçalarını tencerede pişirdiği iddia edildi. İsmi açıklanmayan adam sevgilisi Torilena May Fields ve kız arkadaşının annesi Trudy Fields'in kendisine büyü yaptığını iddia etti. Polise konuşan adam evde korkunç bir bulguyla karşılaştıktan sonra polise haber verdi.

Kız arkadaşı ve sevgilisinin annesinin kendisine büyü yaptığını söyledi! "Tencerede insan pişirdi"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Kentucky eyaletinde yaşayan Torilena May Fields ve annesi Trudy Fields, cinayet ve ceset parçalarını kötüye kullanma suçlamalarıyla tutuklandı.

Louisville Courier Journal'ın elde ettiği tutuklama tutanağında Kentucky Eyalet Polisi Polis Memuru David Jones, "Ekipler olay yerine geldiğinde arka bahçede ölü bir kadın buldu. Aynı zamanda cesedin yanında kanlı eşyalar ile çimenlerde sürüklenmeye bağlı kan izleri vardı" dedi.

TENCEREDE PİŞİRMİŞ

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Yetkililere göre, arama emriyle polisler Torilena'yı evden çıkardı ve onu kanlar içinde buldu. Mahkeme kayıtlarına göre, araştırmacılar mutfakta vücut parçalarının bulunduğu paslanmaz çelik bir tencere buldular ve tencerenin hâlâ sıcak olduğu belirtildi.

HEMEN TUTUKLANDI

Torilena, eyalet polisine göre bir cesedin kötüye kullanımı, fiziksel delillerle oynama ve hükümet operasyonlarını engelleme suçlamalarıyla tutuklandı.

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