Kız arkadaşını darp ettiği iddia edilmişti! Ozan Güven'in gergin anları

Deniz Bulutsuz ile aşk yaşarken darp iddialarıyla gündeme gelen Ozan Güven'e dava açılmıştı. "Bir saatten fazla süren ağır fiziksel şiddete maruz kaldım" diyen Bulutsuz'un davası sonrası ünlü oyuncu gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. Bir tiyatro oyununda yer alan Ozan Güven yeni kız arkadaşıyla tatilde görüntülendi.

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Güven, önceki gün de Bodrum Ortakent'te kız arkadaşıyla birlikte plajda görüntülendi. Arkadaşlarıyla sohbet ederken gazetecileri fark eden Güven, sinirlenerek görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

"GİTME OZAN!" UYARISI

Şezlongundan muhabirlere el hareketleri yapan ünlü oyuncu, arkadaşının "Gitme Ozan!" uyarısına umursamayarak muhabirlere tepki gösterdi. Daha önce de muhabirlerle birçok kez tartışan Ozan Güven, gazetecilerin yanına gelip "İzinsiz çekemezsiniz. Buradan gidin. İnsanlar rahatsız oluyor" dedi.

Gazetecilerin, "Ozan Bey biz işimizi yapıyoruz. Sizden başka kimseyi çekmiyoruz. Rahatsız olunacak bir durum yok." cevabına sinirlenen Ozan Güven, "Aferin size! Hadi gidin artık buradan. Kamerayı indir adam gibi konuşalım." ifadelerini kullandı.

Ozan Güven gerilim sonrasında plajı terk etti.

