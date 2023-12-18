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KIZIL GONCALAR KONUSU VE OYUNCULARI: Özgü Namal ve Özcan Deniz'li Kızıl Goncalar konusu nedir, oyuncuları kim? Fox Tv'de izleyiciyle buluşuyor!

18.12.2023 12:03 | Son Güncelleme:
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Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi Fox Tv izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Kızıl Goncalar'ın konusu ve oyuncu kadrosu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Öte yandan Kanal D'nin aldığı kararla Arka Sokaklar'ın yayın tarihi de değişti. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in oynadığı Fox Tv'nin yeni dizisi 18 yıldır devam eden Arka Sokaklar'a rakip olacak. Peki, Kızıl Goncalar konusu nedir? Kızıl Goncalar oyuncuları kimler?

Kızıl Goncalar dizisi için geri sayım başladı. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın yer aldığı dizi, seküler bir karakter olan Levent ile muhafazakar bir yaşam biçimini tercih eden Meryem'in yollarının kesişmesi ile başlayacak. Yönetmenliğini Ömür Atay'ın üstlendiği, senaryosunu Necati Şahin'in kaleme aldığı Kızıl Goncalar için heyecan dorukta. İşte Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerini paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin konusu ve oyuncuları...

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KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kızıl Goncalar dizisi yaşam biçimleri birbirlerine tamamen zıt Levent (Özcan Deniz) ve Meryem'in (Özgü Namal) kesişen hayatlarını ve sonrasında gelişen olayları konu edinecek.

Kızıl Goncalar ile inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücüne dikkat çekilecek.

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KIZIL GONCALAR OYUNCULARI KİMLER?

Levent Alkanlı (Özcan Deniz)

Meryem Tezel (Özgü Namal)

Cüneyd Güneş (Mert Yazıcıoğlu)

Sadi Hüdayi Güneş (Erkan Avcı)

Beste Özdemir Alkanlı (Hazal Türesan)

Naim Tezel (Mert Turak)

Hasna Güneş (Selen Öztürk)

Suavi Alkanlı (Şerif Erol)

Hande Alkanlı (Duygu Sarışın)

Seçkin Özarslan (Tuğrul Tülek)

Birgül Tezel (Sitare Akbaş)

Zeynep Tezel (Mina Demirtaş)

Mira Alkanlı (Esma Yılmaz)

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KIZIL GONCALAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümü ile bugün (18 Aralık 2023 Pazartesi) Fox Tv'de izleyiciyle buluşuyor.


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