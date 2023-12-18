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Kızıl Goncalar uyarlama mı, gerçek hikaye mi? FOX TV Kızıl Goncalar dizisi nerede çekiliyor?

18.12.2023 19:28 | Son Güncelleme:
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Kızıl Goncalar dizisinin uyarlama olup olmadığı merak ediliyor. FOX TV'nin yeni sezon dizilerinden Kızıl Goncalar, 18 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayacak. Gold Film imzası taşıyan dizinin başrollerinde Özcan Deniz ve Özgü Namal yer alıyor. 10 yıl sonra setlere dönüş yapma kararı alan Özgü Namal, dizide bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’i canlandırıyor. Peki, Kızıl Goncalar uyarlama mı, gerçek hikaye mi? FOX TV Kızıl Goncalar dizisi nerede çekiliyor?

Kızıl Goncalar dizisi çekim yerlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Yönetmen koltuğunda Ömür Atay'ın oturduğu dizinin senaryosunu Necati Şahin'in kaleme alıyor. Başarılı oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrollerinde yer aldığı dizi, seküler bir karakter olan Levent ile muhafazakar bir yaşam biçimini tercih eden Meryem'in yollarının kesişmesi ile başlayacak. Meryem rolü için tesettüre giren Özgü Namal uzun bir aradan sonra Kızıl Goncalar dizisi ile ekranlara dönüyor. Peki, Kızıl Goncalar çekim yerleri neresi? İşte detaylı bilgiler...

KIZIL GONCALAR DİZİSİ UYARLAMA MI, GERÇEK HİKAYE Mİ?

Kızıl Goncalar; seküler bir Atatürkçü olan Levent ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in kaderlerinin kesişmesini konu alıyor. Dizinin gerçek hikaye ya da uyarlama olduğuna ilişkin bir bilgi bulunmuyor.

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KIZIL GONCALAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kızıl Goncalar dizisinin çekim yerleri şu şekilde:

Kızıl Goncalar dizisinin çekimleri, İstanbul ve Van'da yapılıyor. İlk sahneleri Van'da çekilen dizinin çekimleri daha sonra İstanbul'da devam edecek.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızıl Goncalar her pazartesi akşamı FOX TV'de yayınlanacak. Kızıl Goncalar dizisi yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de ekranlara gelecek.

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KIZIL GONCALAR KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem’in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

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KIZIL GONCALAR OYUNCU KADROSU

Dizide Özcan Deniz ve Özgü Namal’a, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler eşlik ediyor.

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FOX TV YAYIN AKIŞI 18 ARALIK 2023 PAZARTESİ

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Kızıl Goncalar
00:45 Yabani
03:30 Adım Farah

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KIZIL GONCALAR 1. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!

Kızıl Goncalar dizisinin 1. bölümü FOX TV ekranlarının yanı sıra FOX TV'nin resmi İnternet ve YouTube sayfası üzerinden de izlenebilir.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


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Anahtar Kelimeler:
Kızıl Goncalar Oyuncu Özcan Deniz
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