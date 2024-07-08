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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın Pembe analizi! "Ülkenin resmini anlıyoruz" deyip hemen düzeltti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
08.07.2024 10:00
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Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Saba Tümer'e konuk oldu ve samimi açıklamalarıyla dikkat çekti. Diziye veda eden Uzman'ın dizideki Pembe karakteri üzerinden yaptığı analiz de dikkat çekti.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman'ın Pembe analizi! "Ülkenin resmini anlıyoruz" deyip hemen düzeltti

MYNET-Sezon finaliyle günlerce gündemde kalan Kızılcık Şerbeti'ni çok konuşulan isimlerinden biri de Alev rolüne hayat veren Müjde Uzman'dı. Diziye veda eden isim Saba Tümer'e konuk oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i Müjde Uzman Pembe analiziyle dikkat çekti. Müjde Uzman "Dizide bir sürü yanlış yapılıyor, bir sürü karakter tarafından ve halk nezninde yanlış kabul edilen şeyler ama ilk bakılan şey evli adamla birlikte olan kadın. Şimdi bu Pembe karakteri mesela dini bütün, telifgünah sevap çok iyi bilen, bunlara çok önem veren bir kadın fakat Alev'i hapse attırdı yalanla hileyle hurdayla" dedi.

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"ÜLKENİN RESMİ" DEYİP DÜZELTTİ

Devamında ise "Bu çok daha büyük ve aslında tepki görmesi gereken bir şey ama yok. Diyorlar ki 'o evli, bu kadın kötü bir kadın çünkü evli adama baktı'" diyen Uzman şu analizi yaptı:

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"Şimdi buradan birazcık ülkenin resmini anlıyoruz veya insan psikolojisini ülke de dememek lazım" dedi. Saba Tümer de destek olarak "İnsan psikolojisi aynen" dedi.

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*Bu içerik Mynet editörleri tarafından deşifre edilmiştir.


Express


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