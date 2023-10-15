MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den eleştirilere yanıt geldi! 'Katılmıyorum'

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den eleştirilere yanıt geldi! 'Katılmıyorum'

15.10.2023 22:09 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızılcık Şerbeti, sahneleriyle gündem olmaya devam ediyor. İzleyicilerden büyük tepki toplayan Fatih karakteri için 'Fatih'i Tokatla' isimli internet sitesi bile açılmıştı. Karakteri canlandıran Doğukan Güngör'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Kızılcık Şerbeti hem hikayesi hem de reyting sonuçları ile yükselişini devam ettiriyor. Cuma akşamları Yalı Çapkını ile yarışan dizide son bölümlerde Fatih karakteri büyük tepki topluyor.

Dizinin başrollerinden biri olan ve Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih, izleyicileri her bölüm oldukça sinirlendiriyor.

kizilcik-serbeti-5

Son olarak şarkıcı Edis'in de 'Fatih'i hiç sevmiyorum' açıklaması yapmasıyla birlikte fenomen karakter iyice gündem oldu.

Adına 'fatihitokatla.com' isimli bir site bile açılan ünlü oyuncu yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

8cb382e1b5efe56fa2d0da01fd1b5ba3-630x314-1696843655

Muhabironline'da yayınlanan bir görüntüde Doğukan Güngör, 'Karakter tabi biraz enteresan yerlere gidiyor. Malzemenin renkli olması hoşuma gidiyor ama altını çizerek söylüyorum. Fatih'in yaptıklarına katılmıyorum. Desteklemiyorum' dedi.

ezgif.com-webp-to-jpg (34)

Ünlü oyuncuya sosyal medyadan 'Bir de destekleseydin', 'Fatih gibi biri olsaydın nasıl oldurdu acaba Doğukan', 'İyi oyuncusun' gibi yorumlar geldi.

ezgif.com-webp-to-jpg (33)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıla'nın Kevser Ana'sı son haliyle yürek burktu!Sıla'nın Kevser Ana'sı son haliyle yürek burktu!
Dilan Polat soruşturmasından o fenomen de çıktı! Ağlayarak paylaştıDilan Polat soruşturmasından o fenomen de çıktı! Ağlayarak paylaştı
Ferrarisi ile karakola! Ünlü isimden olay yorum Ferrarisi ile karakola! Ünlü isimden olay yorum

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Adidas, Merrell, Salomon, Puma... Attığınız her adımda konforu yaşatacak ayakkabı modellerinde büyük fırsat

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Çileden çıkan spiker "Gülmeyin" diyerek tepki gösterdi

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Hamas, İsrailli çocukları paylaştı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.