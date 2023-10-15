Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i Doğukan Güngör'den eleştirilere yanıt geldi! 'Katılmıyorum'

Kızılcık Şerbeti hem hikayesi hem de reyting sonuçları ile yükselişini devam ettiriyor. Cuma akşamları Yalı Çapkını ile yarışan dizide son bölümlerde Fatih karakteri büyük tepki topluyor.

Dizinin başrollerinden biri olan ve Doğukan Güngör'ün canlandırdığı Fatih, izleyicileri her bölüm oldukça sinirlendiriyor.

Son olarak şarkıcı Edis'in de 'Fatih'i hiç sevmiyorum' açıklaması yapmasıyla birlikte fenomen karakter iyice gündem oldu.

Adına 'fatihitokatla.com' isimli bir site bile açılan ünlü oyuncu yaşananlarla ilgili açıklamada bulundu.

Muhabironline'da yayınlanan bir görüntüde Doğukan Güngör, 'Karakter tabi biraz enteresan yerlere gidiyor. Malzemenin renkli olması hoşuma gidiyor ama altını çizerek söylüyorum. Fatih'in yaptıklarına katılmıyorum. Desteklemiyorum' dedi.

Ünlü oyuncuya sosyal medyadan 'Bir de destekleseydin', 'Fatih gibi biri olsaydın nasıl oldurdu acaba Doğukan', 'İyi oyuncusun' gibi yorumlar geldi.





