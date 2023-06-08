Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Kadir Ezildi'ye yakalanırsa... Bomba paylaşım

Kızılcık Şerbeti son zamanlara damgasını vuran yapımlar arasında yerini aldı. Her bölümüyle sosyal medyayı sallayan dizide Ceren Yalazoğlu Karakoç'un canlandırdığı 'Nursema' karakteri de oldukça popüler.

Dizinin son bölümünde Nursema'nın gelinliği gündem olmuştu. Ekranların eğlenceli yüzü Kadir Ezildi, ödül töreninde Ceren Karakoç'a denk gelince kendini tutamadı.

“Yılın Mimar Sinanları” Ödül Töreni'nde En Hamarat Benim yarışmasıyla Kadir Ezildi de ödül aldı. Ezildi, törende ‘Yılın En Başarılı Dizisi’ ödülünü alan Kızılcık Şerbeti oyuncusu Ceren Yalazoğlu Karakoç'a rastladı.

Kadir Ezildi'nin ''Allah'ını seversen, o son bölümdeki gelinliği nerden buldum bacım?'' sorusu karşısında gülme krizine giren Karakoç, ''Umut aldı, parası yok. Napayım?'' dedi.



O anlar sosyal medyada da gündem oldu ve ikiliye beğeni yağdı.



