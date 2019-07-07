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Kızılova Yayla Şenliği’ni hortum vurdu! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 17:38 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Gümüşkavak Mahallesi'nde bu yıl 5'incisi düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği’nde çıkan hortumda 6 kişi yaralandı.

Kızılova Yayla Şenliği’ni hortum vurdu! Yaralılar var

Alanya’nın kırsalında bulunan Gümüşkavak Mahallesi’nin 1660 rakımlı Kızılova Meydanı’nda düzenlenen Kızılova Yayla Şenliği sırasında hortum oluştu. Alanda kurulan bazı çadırlar yerle bir olurken, 5'i kadın 6 kişi çadırların altında kalarak yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla civardaki hastanelere götürüldü. Şenliğe katılan vatandaşlar olayın şokunu üzerlerinden atamazken, yıkılan çadırlar ekipler tarafından kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Alanya Gümüşkavak Mahallesi

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