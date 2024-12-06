Kızının doğum belgesindeki hatayı görünce gözlerine inanamadı! 'Hayatını tehlikeye atabilir' dedi: "Durmadan ağlıyorum"

MYNET|DIŞ HABERLER Grace Bingham ve Ewan Murray çifti kızlarının doğum belgesinde cinsiyetinin yanlış yazdığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Anne Bingham doğumun sonrasında kendisine bir belge verildiğini ve hatayı fark etmeden imzaladığını itiraf etti.

"OĞLUM YOK, KIZIM VAR"

İlk kez anne olmanın heyecanını yaşadığı için belgeye dikkatli bir şekilde bakmadığını söyleyen Bingham, "İlk kez anne-baba olduk, çok heyecanlıydık ve itiraf etmeliyim ki biraz da bunalmıştık; özellikle de uyku eksikliğinden dolayı. Tüm isimlerin doğru yazılmasına odaklandık ve böyle profesyonel bir hatanın yaşanacağını tahmin etmiyorduk. Şu anda doğan kızımız hükümete göre erkek. Oğlum yok, kızım var. Bu durum, kızımızın yaşamı boyunca önemli sorunlara yol açabilir, çünkü biyolojik olarak kadın olmasına rağmen transseksüel olduğu anlamına gelecektir. Eğer hayatının ilerleyen dönemlerinde farklı bir kimlik belirlemeyi seçerse, bu onun kararı. Ancak henüz beş haftalıkken bu seçimi yapamaz." dedi.

HALA SONUÇ ALAMADILAR

Hata, çiftin Lilah'ın doğumunu Nottinghamshire'daki Sutton-in-Ashfield Nüfus Bürosu'na kaydettirmeye gitmesiyle ortaya çıktı. Grace, hatayı düzelttikten sonra bile doğum belgesinde Lilah'ın hala erkek olarak görünmesinden ve cinsiyetin kadın olarak değiştirildiğini belirten küçük bir not bulunmasından endişe duyduğunu söyledi. Çift o zamandan beri Nottinghamshire Nüfus Müdürlüğü ve Genel Nüfus Müdürlüğü ile iletişime geçmeye çalışıyor ancak bir sonuç alamıyor.