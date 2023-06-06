Kızının kazancını öğrendikten sonra annesini de katıldı! Anne ve kızı birlikte müstehcen pozlarını satarak servet kazanıyor

“Bayan Wood” kullanıcı adıyla OnlyFans’a katılan bir anne yetişkin sitesinde paylaşım yapmasına kızının yıllık kazancının etkili olduğunu ifade etti. Kızı Melanie’nin başarısından sonra siteye katılmaya karar verdiğini ifade eden Kolombiyalı anne, sosyal medyadan gelen tepkilerin aksine kızıyla ortak iş yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

70 bine yakın takipçisi bulunan Melanie annesiyle birlikte yaptığı paylaşımların hayranları tarafından daha çok sevildiğini dile getirirken gönderilerinin beğeni rekoru kırdığını söyledi. Sosyal medyadan yapılan olumsuz yorumların yanı sırada kullanıcıların bir kısmı ise anne ve kızı destekleyen yorumlar da yaptı. Bir sosyal medya kullanıcısı, “Hangisi kızı hangisi annesi ben anlamadım” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Annesi de kızı da çok güzel” yorumunu ekledi.

