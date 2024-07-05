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    4. Sosyal medya fenomeni Grace, bir erkeğin kendisinden istediği en çılgınca şeyi paylaştı! 6 milyon TL değerinde...

    Sosyal medya fenomeni Grace, bir erkeğin kendisinden istediği en çılgınca şeyi paylaştı! 6 milyon TL değerinde...

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    05.07.2024 14:14
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    Avustralyalı sosyal medya fenomeni Grace, internet üzerinden kazandığı binlerce doların özgüvenini arttırdığını dile getirirken flört hayatını da ciddi derecede etkilediğini söyledi. Kazandığı paradan dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu dile getiren Grace, insanların kendisinden ilginç isteklerde bulunduğunu söyledi.

    Sosyal medya fenomeni Grace, bir erkeğin kendisinden istediği en çılgınca şeyi paylaştı! 6 milyon TL değerinde...

    Avustralyalı sosyal medya fenomeni Grace flört hayatındaki en ilginç deneyimden söz edince kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. 26 yaşındaki fenomen isim milyon sterlin değerinde bir gayrimenkul portföyü oluşturmayı başardığını dile getirerek, "Bazı erkekler bunu korkutucu buluyor, bazıları ise tam tersini yapıyor ve paramın olmasını seviyor. Bir adamın bana satın almam için önerdiği en çılgın şey hayalindeki arabaydı. Bu 200.000 dolardan fazla (6 milyon 544 TL)" dedi.

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    Grace ayrıca bir keresinde buluştuğu bir erkeğin kendisini aradığını ve ikinci bulışmadaki hesabı onun ödemesi gerektiğini söylediğini aktararak, "İkinci buluşmaya gidemediğimizi söylememe gerek yok. İlişkide daha fazla kazanan ve daha fazla ödeme yapan taraf olmaktan rahatsız olmuyorum... Partnerler arasındaki geleneksel rollere ve erkeklerin eril enerji yaymasına inanıyorum. Bu yüzden gelirim ne olursa olsun, yapabileceğim en çekici şey sorumluluk almak ve benden korkmamak veya gelirimi bana karşı kullanmamaktır." diye ekledi.

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