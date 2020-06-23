Kızlık zarının bozulduğu nasıl anlaşılır? Ne zaman bozulduğu tespit edilebilir mi?

Tıp biliminde hymen ismiyle de anılan kızlık zarı, kadınların ilk cinsel ilişkileri sırasında veya genç kızlık döneminde geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı bozulabilir. Vajinanın küçük dudaklarına bağlı olan zarın yapısı her kadında farklılık gösterir. Dışarıya bakan ön yüzü deriyi, vajina içine bakan arka yüzü ise mukozayı andırır. Kızlık zarının aslında vajina girişini enfeksiyonlardan ve çeşitli mikroplardan korumak dışında bir görevi yoktur. Ancak ilk ilişki esnasında kanamış olması, kadının bakire olduğunu ifade ettiği için toplum tarafından önem verilen bir olgu haline gelmiştir. Kızlık Zarı Nedir? Tıptaki ismiyle hymen: Döl yatağını saran ve

Vajinanın yaklaşık 1-1,5 cm içerisinde yer alan bir yapıdır. Toplumda daha çok ince bir zarmış gibi anlatılır. Ancak kızlık zarı yapısı ince bir zardan ziyade ağız içi mukozasına benzeyen ve üzerinde ince kılcal damarlar bulunan bir dokuya sahiptir. Cinsel ilişkiye girmemiş kadınların kızlık zarı genellikle yarım ay şeklindedir ve ortasında adet kanamasının akmasını sağlayan küçük bir delik bulunur. Ancak her kadının kızlık zarı yapısı tıpkı burun, kulak, dudak yapısı gibi farklılık gösterir.

Kızlık Zarı Çeşitleri Nelerdir? Tıpta yapılan incelemelere göre birden fazla kızlık zarı türü bulunmaktadır. Yuvarlak hymen: En sık rastlanılan kızlık zarı türüdür. Genellikle ilişkide ağrı ve acı hissi yaratmaz. Ara bölmeli hymen: Çok nadir rastlanmakla birlikte bazı kızlık testleri esnasında tespit edilebilir.

Tıpta septalı hymen olarak da geçen bu kızlık zarının ortasında, zarı ikiye bölen bir doku bulunur. Yarımay şeklindeki hymen: Kresentrik kızlık zarı, yarımay şeklindedir.

Zarın üst kısmı alt yapısına göre biraz daha incedir.

Genç kızların yaklaşık %5-20 'sinde görülebilir.

'sinde görülebilir. İlk ilişki esnasında yırtılmaması normaldir ve ağrılı bir ilişkiye sebebiyet verebilir.

Dolayısıyla kişide vajinismus problemine neden olmaması için mutlaka jinekoloji uzmanına başvurmak gereklidir. Elek şeklindeki hymen: Kızlık zarının üzerinde eleği andıran birden çok küçük delik bulunur.

Genellikle nadir rastlanılan türlerden birisidir.

İlişkiyi zor hale getirebileceği için cerrahi operasyonla kızlık zarının çıkarılmasına ihtiyaç duyulabilir. Dentiküler şeklinde hymen: Zarın kenar kısımları girintili çıkıntılıdır. Çok nadir rastlanılan kızlık zarı vakalarından bir tanesidir. Fimbrial tipinde hymen: Kadınların fallop tüplerinin son kısmına tıpta fimbrial ismi verilir.

Kızlık zarının şekli de bu fimbrial bölgesini andırdığı için bu isimle anılır. Dudak şeklinde hymen: Zarın şekli adeta dudağı andırır. Nadir görülen bir hymen türüdür. Deliksiz hymen: Ortasında hiçbir delik bulunmaz.

"İmperfore hymen" olarak bilinen bu kızlık zarı, genç kızların ağrılı adet görmesine sebebiyet verebilir.

Çünkü kızlık zarında adet kanamasının akmasını sağlayan bir açıklık yoktur.

Dolayısıyla kan içeride birikerek ağrılı bir adet döngüsü yaşanmasına neden olabilir.

Böyle vakalarda genellikle kadının kızlık zarında küçük bir cerrahi operasyonla açıklık sağlanır ve adet kanı dışarıya akıtılır. Kızlık Zarı Nasıl Bozulur? Kızlık zarının bozulması için normal şartlar altında vajen bölgesine penisin girişi olması gereklidir. Bunun dışında: Aşırı zorlanmalarda,

Vajinayı şiddetli bir şekilde kaşıma,

Vibratör ve tampon kullanma,

Mastürbasyon esnasında vajene parmak sokma gibi durumlar da kızlık zarının bozulmasına sebebiyet verebilir.

Hatta bazı uzmanlar çocukluk döneminden beri yapılan jimnastik gibi bacak açmayı gerektiren sporların da kızlık zarının bozulmasına neden olabileceğini söylemektedirler.

Ancak cinsel birliktelik dışındaki ihtimallerin genellikle düşük olduğunu söylemek gereklidir. Kızlık Zarı Zedelenmesi Belirtileri Nelerdir? Kızlık zarının yırtılmayla zedelenmesi arasında bazı farklar mevcuttur. Zedelenmede yırtık çok küçüktür ve zarın bütünlüğü bozulmamıştır. Genellikle mastürbasyon sonucu olabilir. Belirti olarak bazen zedelenmeye bağlı ufak bir kanama gözlenebilir. Bunun dışında hiçbir belirti hissi yaşatmaz. Eğer kadında hymen zedelenmesi şüphesi varsa, jinekoloji uzmanı tarafından muayene yapılabilir. Kızlık Zarı Parmakla Nasıl Hissedilir? Vajen bölgesine derin şekilde parmak sokulduğunda kızlık zarı hissedilebilir. Ancak vajen bölgesine parmak sokulduğunda kızlık zarının yırtılabileceği unutulmamalıdır. Kızlık zarı yırtıldıktan sonra hemen kanama olabileceği gibi birkaç gün sonra da kanama görülebilir. Ayrıca zarın zedelenmesine veya yırtılmasına bağlı olarak hafif bir ağrı da yaşanabilir.

Her Kızlık Zarı Kanar mı? İlk ilişkide kızlık zarının kanama ihtimali %50-%60 civarındadır. Çünkü her kadının kızlık zarı birbirinden farklı olabilir ve burada ilk ilişki deneyimi de önemlidir. Örneğin, esnek kızlık zarına sahip olan kadınlarda kanama görülmez. Kanama, ilk ilişki esnasında değil ilişkiden birkaç gün sonra da gerçekleşebilir. Ayrıca ilk ilişkide, ön sevişmenin uzun tutularak yeterli kayganlığın sağlanması kanamanın ve ağrı hissinin azalmasına yardım edebilir. Kızlık Zarı Bozulduktan Sonra Vücutta Değişiklikler Olabilir mi? Hymen bozulduktan sonra vücutta genel anlamda hiçbir değişiklik gözlenmez. Yani kızlık zarı öncesi ve sonrası diye bir ayrım yapmak yanlış olacaktır. Ancak toplumda: Yürüme değişikliği,

Adet değişikliği,

Kilo artışı ve

Göğüs büyümesi gibi birtakım değişikliklere neden olabileceği konusunda bir yargı söz konusudur. Yürüme değişikliği, yorgunluk gibi farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Adet takviminin değişmesinin de aynı şekilde kızlık zarı ile alakası bulunmaz. Eğer çiftler ilk ilişki esnasında korunma sağlamışsa, yaşanan adet düzensizliğinin ardında: Öncelikle stres,

Yorgunluk,

Seyahat,

Mevsim değişikliği,

Kilo vermek gibi çeşitli nedenler aranmalıdır. Ancak korunmasız bir ilişki gerçekleşmişse, mutlaka gebelik ihtimalinin var olduğu düşünülmeli ve uygun zamanda gebelik testi yapılmalıdır.