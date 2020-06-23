Kızlık zarının bozulduğu nasıl anlaşılır? Ne zaman bozulduğu tespit edilebilir mi?

Tıp biliminde hymen ismiyle de anılan kızlık zarı, kadınların ilk cinsel ilişkileri sırasında veya genç kızlık döneminde geçirdikleri rahatsızlıklardan dolayı bozulabilir. Vajinanın küçük dudaklarına bağlı olan zarın yapısı her kadında farklılık gösterir. Dışarıya bakan ön yüzü deriyi, vajina içine bakan arka yüzü ise mukozayı andırır. Kızlık zarının aslında vajina girişini enfeksiyonlardan ve çeşitli mikroplardan korumak dışında bir görevi yoktur. Ancak ilk ilişki esnasında kanamış olması, kadının bakire olduğunu ifade ettiği için toplum tarafından önem verilen bir olgu haline gelmiştir.
Tıptaki ismiyle hymen:
Toplumda daha çok ince bir zarmış gibi anlatılır. Ancak kızlık zarı yapısı ince bir zardan ziyade ağız içi mukozasına benzeyen ve üzerinde ince kılcal damarlar bulunan bir dokuya sahiptir. Cinsel ilişkiye girmemiş kadınların kızlık zarı genellikle yarım ay şeklindedir ve ortasında adet kanamasının akmasını sağlayan küçük bir delik bulunur. Ancak her kadının kızlık zarı yapısı tıpkı burun, kulak, dudak yapısı gibi farklılık gösterir.
Tıpta yapılan incelemelere göre birden fazla kızlık zarı türü bulunmaktadır.
Yuvarlak hymen:
Ara bölmeli hymen:
Yarımay şeklindeki hymen:
Elek şeklindeki hymen:
Dentiküler şeklinde hymen:
Fimbrial tipinde hymen:
Dudak şeklinde hymen:
Deliksiz hymen:
Kızlık zarının bozulması için normal şartlar altında vajen bölgesine penisin girişi olması gereklidir.
Bunun dışında:
Kızlık zarının yırtılmayla zedelenmesi arasında bazı farklar mevcuttur. Zedelenmede yırtık çok küçüktür ve zarın bütünlüğü bozulmamıştır. Genellikle mastürbasyon sonucu olabilir. Belirti olarak bazen zedelenmeye bağlı ufak bir kanama gözlenebilir. Bunun dışında hiçbir belirti hissi yaşatmaz. Eğer kadında hymen zedelenmesi şüphesi varsa, jinekoloji uzmanı tarafından muayene yapılabilir.
Vajen bölgesine derin şekilde parmak sokulduğunda kızlık zarı hissedilebilir. Ancak vajen bölgesine parmak sokulduğunda kızlık zarının yırtılabileceği unutulmamalıdır. Kızlık zarı yırtıldıktan sonra hemen kanama olabileceği gibi birkaç gün sonra da kanama görülebilir. Ayrıca zarın zedelenmesine veya yırtılmasına bağlı olarak hafif bir ağrı da yaşanabilir.
İlk ilişkide kızlık zarının kanama ihtimali %50-%60 civarındadır. Çünkü her kadının kızlık zarı birbirinden farklı olabilir ve burada ilk ilişki deneyimi de önemlidir.
Örneğin, esnek kızlık zarına sahip olan kadınlarda kanama görülmez. Kanama, ilk ilişki esnasında değil ilişkiden birkaç gün sonra da gerçekleşebilir. Ayrıca ilk ilişkide, ön sevişmenin uzun tutularak yeterli kayganlığın sağlanması kanamanın ve ağrı hissinin azalmasına yardım edebilir.
Hymen bozulduktan sonra vücutta genel anlamda hiçbir değişiklik gözlenmez. Yani kızlık zarı öncesi ve sonrası diye bir ayrım yapmak yanlış olacaktır.
Ancak toplumda:
Yürüme değişikliği, yorgunluk gibi farklı nedenlerden kaynaklanıyor olabilir. Adet takviminin değişmesinin de aynı şekilde kızlık zarı ile alakası bulunmaz.
Eğer çiftler ilk ilişki esnasında korunma sağlamışsa, yaşanan adet düzensizliğinin ardında:
Ancak korunmasız bir ilişki gerçekleşmişse, mutlaka gebelik ihtimalinin var olduğu düşünülmeli ve uygun zamanda gebelik testi yapılmalıdır.
Günümüzde pek çok kadın, yaşadığı ilişkiden veya çeşitli kazalardan dolayı "kızlık zarım bozulmuş mudur?" endişesiyle kadın doğum uzmanlarına başvurur. Hiçbir kadın, kendi vajinasını açarak kendi kendine kızlık testi yapamaz. Ayrıca yapmış olsa bile gerekli teşhisi kendi kendine koyamayacaktır.
Dolayısıyla bekaret testi yaptırmak isteyenlerin mutlaka klinik ortamında jinekoloji uzmanlarına muayene olmaları gereklidir. Kızlık testi için doktor, vajenin dudaklarını aralar ve sadece ellerini kullanarak çıplak gözle muayene yapar. Ancak her doktor bekaret muayenesi yapmak istemeyebilir. Çünkü kızlık zarı muayenesinin günümüzde bazen eşlerin veya erkek arkadaşların zoruyla yapılması istenebilir. Bazen de aileler kızlarının cinsel bir birliktelik yaşayıp yaşamadıklarını öğrenmek için muayene talebinde bulunabilirler. Bu yaşanan durumlar, yasal olmamakla birlikte kişinin psikolojik açıdan zedelenmesine sebep olabilir.
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