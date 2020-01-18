HABER
  4. KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”

KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2020 17:54 | Son Güncelleme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu ve kazanacağına inandığını söyledi.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklarken, UBP Merkez Yönetim Kurulu oy birliğiyle adaylığı onayladı.

KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine aday olduğunu ve kazanacağına inandığını söyledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, Nisan 2020’de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine adaylığını açıklarken, UBP Merkez Yönetim Kurulu oy birliğiyle adaylığı onayladı. Tatar, adaylığının açıklanması üzerine parti önünde toplanan kalabalığa seslendi.
Başbakan Tatar, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, ’’KKTC’nin geldiği aşamada federal temelde müzakerelerde hiçbir sonuç çıkmaması, Cumhurbaşkanlığı bu kalıplar içinde sıkışması kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısı ile bizim yeni dönemde yeni anlayışımızda yeni fikirlerin ve alternatiflerin masaya gelmesi ve bizim gönlümüzde yatan yan yana yaşayan iki devlet ve dolayısı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin de Doğu Akdeniz’deki yaptığı hamleler ile mavi vatanda KKTC’nin burada çok daha önemli bir pozisyonda olabileceğini yeni siyaset ve beklentiler ile KKTC devletinin kendi insanına daha fazla refah mutluluk huzur ve dolayısı yeni anlayış ile bu süreci yönetmek en büyük temennim ve dileğimdir. Kazanmam halinde KKTC halkının esenliği ve bu bölgede başı dik onurlu bir şekilde var olabileceği Türkiye ile daha iyi ilişkiler ve dünya devletleri ile ve onların halkları ile Kıbrıs Türk insanın beklentilerini korumak ve savunmak için diyalog ve beklentilerini çalışma temposu içerisinde Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Tatar: “Cumhurbaşkanlığına aday oldum kazanacağıma inanıyorum”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!İç çamaşırsız pozlarıyla büyüledi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanı Gayrettepe arasında ulaşım 35 dakikada sağlanacak"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Havalimanı Gayrettepe arasında ulaşım 35 dakikada sağlanacak"
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz:AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Yılmaz:

En Çok Okunan Haberler

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Tüm dünya Ferdi Tayfur'u konuşuyor

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Çocuğunu aramaya geldi, acı gerçekle yüzleşti!

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Rahşan Ecevit devlet mezarlığına defnedilecek

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

Türk müteahhitlere Somali'de bombalı saldırı

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

İtalya'dan flaş Türkiye ve Libya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Mine Kırıkkanat'ın 'Devlet Bahçeli' paylaşımı olay oldu!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Fatih Portakal'ın canlı yayındaki sözleri sosyal medyada oldu!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Kemal Kılıçdaroğlu TOGG heyeti ile görüştü

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması: Çok önemli şeyler var…

Bahçeli’den Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı'ndan, Erdoğan'ın Berlin ziyareti öncesi açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan Berlin ziyareti açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Libya açıklaması: Tarihi bir hata olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarihi bir hata olacaktır

İletişim Başkanlığı duyurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’deki Libya Konferansına katılıyor

Dünyanın gözü orada! Erdoğan da gidiyor

İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul'a ikinci itiraz! Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İmamoğlu, Erdoğan’a yazdığı mektubun içeriğini açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.