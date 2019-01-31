HABER

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: "İki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.01.2019 15:54 | Son Güncelleme

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda, "Eğer bir zemin oluşturabilirsek ve eğer bir oyalama niyetleri söz konusu değilse sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs konusunda, "Eğer bir zemin oluşturabilirsek ve eğer bir oyalama niyetleri söz konusu değilse sonuç odaklı bir yaklaşımla iki kurucu devletin yetkilerinin daha da güçlendirileceği bir modeli konuşmaya hazırız" dedi.
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman ile görüşmesinin ardından basın açıklaması yaptı. Akıncı, Başbakan ile görüşmesinde özetle; sel felaketi ile ilgili polis ve diğer raporlar, yolsuzluk soruşturmaları, vatandaşlık yasası ve Maronit açılımı konu başlıklarını ele aldıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Barış Gücünün görev süresinin 6 ay uzatılması kararını da değerlendirdi. Akıncı, 1964 Mart ayında 3 ay için adaya gelen BM Barış Gücünün 55 yıldır 6 aylık uzatmalarla adada olduğuna dikkat çekerek, bu konuda artık bazı şeylerin değişmesi gerektiğini vurguladı.
BM Barış Gücünün görev süresinin sadece Rum tarafının rızası alınarak tek yanlı uzatıldığını belirten Akıncı, artık Kıbrıs Türk tarafının da görüşünün alınması gerektiğini söyledi.
Akıncı, Kıbrıs’ta her iki tarafın da kabul edebileceği, sonuç odaklı, siyasi eşitlik ve tarafların etkin katılımı ile takvimli bir görüşme sürecine de açık olduklarını vurguladı.

PARTNERÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabıÇoraplarınız sizi ele veriyor! İşte 'Sana bir sürprizim var" çorabı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Bakan Akar’a ziyaretDiyanet İşleri Başkanı Erbaş’dan Bakan Akar’a ziyaret
CHP'li Öztrak: Ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet edilecekCHP'li Öztrak: Ülkenin ekonomisi 1 Nisan'dan sonra IMF'ye emanet edilecek

En Çok Okunan Haberler

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Necati Şaşmaz, boşanmak için eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam! İşte yeni ücretler

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti seçim manifestosunu açıkladı

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

O ülke Mehmet Şimşek'in telefonunu hacklemiş!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

CHP Orhangazi ilçe yönetimi istifa etti

CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek? Devlet Bahçeli duyurdu

MHP Meclis Başkanlığı seçiminde kimi destekleyecek?

CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.