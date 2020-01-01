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  4. Kleopatra'nın vazgeçilmeziydi! Güzellik sorunlarını kökünden çözen hint yağı bakın neler neler yapıyor!

Kleopatra'nın vazgeçilmeziydi! Güzellik sorunlarını kökünden çözen hint yağı bakın neler neler yapıyor!

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hint yağı Kleopatra'nın en sevdiği güzellik ürünlerinden biriydi. Hint yağı tohumları Antik Mısır'da doğal yumuşatıcı, güzellik ürünü ve ilaç olarak kullanılıyordu. Kimyasal ürünlerden kaçınmak için bu çok eski ürünü kullanabilirsiniz. Nasıl mı? İşte başlıyoruz.

Kleopatra'nın vazgeçilmeziydi! Güzellik sorunlarını kökünden çözen hint yağı bakın neler neler yapıyor!

En yaygın güzellik sorunlarından bazılarını tedavi etmek istiyorsanız, günlük güzellik rutininize hint yağı eklemeyi deneyebilirsiniz.

AKNE VE SİVİLCE SONRASI YARA İZLERİ

Çok yağlı cilt akneyi tetikler. Bununla birlikte, piyasadaki çoğu güzellik ürünü cildimizi kurutur, sonuç olarak kendini nemlendirmek için daha fazla yağ üretir. Akne ortaya çıkar. Öte yandan hint yağı, cildin doğal neminin restorasyonuna yardımcı olan yağ asitleri içerir. Yuvarlak bir hareketle yüzünüze hint yağı sürmeye çalışın, gece boyunca bırakın ve sabahları ılık suyla durulayın.

YARA İZLERİ VE GÜNEŞ YANIĞI

Hint yağı, hasarlı cilt hücrelerini yenilemeye yardımcı olur. Yanıklar, yara izleri ve hatta çatlaklar için kullanılabilir. . Ayrıca antimikrobiyal özelliklere sahiptir ve kan akışına fayda sağlar. Birçok güneş koruyucuda kullanılır, çünkü SPF değeri yaklaşık 6'dır.

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SAÇ KIRILMASI VE DÖKÜLMESİ

Dışarıdan saçımızı besler, saç esnekliğimizi arttırır ve kırılmayı azaltır. Ancak bundan da öte, saç köklerimizi daha güçlü hale getirir ve risinoleik asit adı verilen bir bileşikle saç dökülmesini önler. Ayrıca kepek semptomlarını da azaltır. Saç derinize haftada birkaç kez hint yağı ile hafifçe masaj yapın, ardından normal şampuanınızla yıkayın.

KIRIŞIKLIKLAR

Belirli bölgelere birkaç damla hint yağı uygulayın. Cildin yaşlanmasını yavaşlatan kolajen üretimine yardımcı olur. Yağ asitleri nedeniyle nemlendirme özelliklerine sahiptir ve aynı zamanda alanı nemlendirir ve yumuşak tutar.

ÇATLAMIŞ DUDAKLAR

Çatlamış dudakları rahatlatmak ve iyileştirmek için hint yağı da kullanabilirsiniz. Dudaklarınıza az miktarda uygulamayı deneyin. E vitamini, mineraller ve yağ asitleri gibi son derece besleyici bileşenleri nedeniyle, bölgenin hızlı bir şekilde iyileşmesine ve nem dengesini geri kazanmasına yardımcı olacaktır. Parmağınızla doğrudan dudaklarınıza uygulayabilirsiniz.

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ÇATLAMIŞ TOPUK VE NASIRLAR

nemlendirici özelliği ile hint yağı kuru cildi besler ve pullu bölgelerde nemlendirmeyi geri kazandırır. Ayrıca nasırları ve çatlamış topukları tedavi etmenize yardımcı olabilir. Birkaç yemek kaşığı yağı ılık suyla karıştırın ve nasırlarınızı içine batırın. Karışım doğal bir cilt yağı olarak işlev görecektir.

KÜTİKÜLLER VE ZAYIF TIRNAKLAR

Antifungal ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle hint yağı, sağlıklı ve güçlü büyümeyi teşvik etmek için harika bir tırnak ve kütikül tedavisi olarak kullanılabilir. Piyasada hint yağı içeren birçok tırnak ürünü vardır, ancak doğrudan tırnaklarınıza birkaç damla uygulayabilir veya ılık suda seyreltebilir ve tırnaklarınızı haftada birkaç kez ıslatabilirsiniz.

KURU VE ÇATLAMIŞ ELLER

Hint yağı doğal bir nemlendiricidir ve kuru eller için en iyi ilaçtır. Cildimizin ilk tabakasının su kaybını önlemesine yardımcı olan risinoleik asit adı verilen bir yağ asidi içerir. Ayrıca badem veya hindistancevizi yağı gibi diğer yağlarla birleştirebilir ve elleriniz ve yüzünüz için nemlendirici bir destek oluşturabilirsiniz.

KİRPİKLER

Bir araştırma, hint yağının saçın güçlü büyümesine yardımcı olduğunu ve aynı şey kirpikler için de geçerli olduğunu göstermiştir. Daha önce de belirtildiği gibi, yüksek seviyelerde trigliseritlere ve kirpikleri nemlendirmeye ve saç dökülmesini önlemeye yardımcı olan bir prostaglandin D2 inhibitörüne sahip olduğu kanıtlanan ricinoleik asit bakımından zengindir.

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SAÇIN UZAMASI İÇİN

Saç derinize hint yağı ile masaj yapmayı ve sonra şampuanla her zamanki gibi yıkamayı deneyebilirsiniz. Ricinoleik asit ve omega-6 yağ asitleri nedeniyle kan dolaşımını hızlandırır, böylece saç büyümesini artırır.

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Hint yağı hint yağı güzellik ürünü

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