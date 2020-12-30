Kobani olayları soruşturmasında flaş gelişme: Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu öğrenildi.

İddianamede, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtili.

İddianamede tüm şüpheliler için, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında arasında eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 82 kişi hakkında 25 Eylül 2020'de gözaltı kararı çıkarmıştı.

Başsavcılıktan o gün yapılan yazılı açıklamada, "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" kaydedilmişti.