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Kobani olayları soruşturmasında flaş gelişme: Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame

30.12.2020 19:27 | Son Güncelleme:
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Kobani olayları soruşturmasında flaş gelişme: Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamaya göre, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, 27'si tutuklu, 6'sı adli kontrollü, 75'i yakalamalı olmak üzere 108 şüphelinin olduğu öğrenildi.

İddianamede, 2 bin 676 mağdur müştekinin bulunduğu belirtili.

İddianamede tüm şüpheliler için, "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma", "37 kez adam öldürme" ve "31 kez öldürmeye teşebbüs" başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Şüphelilerin ayrıca, "bayrak yakma" ve "Atatürk'ü Koruma Kanunu'na" muhalefet suçlarından da cezalandırılmaları istendi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında arasında eski HDP milletvekilleri ve yöneticilerinin de bulunduğu 82 kişi hakkında 25 Eylül 2020'de gözaltı kararı çıkarmıştı.

Başsavcılıktan o gün yapılan yazılı açıklamada, "6, 7, 8 Ekim 2014 tarihlerinde, ülke genelinde 'Kobani' olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde PKK/KCK terör örgütü sözde yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile HDP MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında, Fırat Haber Ajansı ve gençlik yapılanması, kadın yapılanması vb üzerinden halka sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda çağrı yapıldığı" kaydedilmişti.

Açıklamada, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerinde 6 Ekim 2014'te başlayarak 7, 8, 9 Ekim 2014'te barikatlar kurmak suretiyle yolların kesildiği, uzun namlulu silah, molotof kokteyli, havai fişek, taş ve sopalarla kamu binalarına ve araçlarına, vatandaşların ikametlerine, iş yerlerine ve araçlarına zarar verildiği, çok sayıda vatandaşın ve kolluk kuvveti mensubunun yaralandığı terör olayları sonucu 37 vatandaşın hayatını kaybettiği ifade edilmişti.

Terör eylemlerine dayalı cinayetlerin 7 Ekim 2014'te işlenmeye başlanmasına karşın bu yöndeki çağrıların kararlı şekilde 8 Ekim 2014'te de devam ettiği aktarılan açıklamada, olaylarda 37 nitelikli adam öldürme, 29 adam öldürmeye teşebbüs, 3 bin 777 mala zarar verme, 25 alıkoyma, 395 hırsızlık, 15 yağma, 308 iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlal, 13 Türk bayrağını yakma, 7 Atatürk'ü Koruma Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiği, 326 güvenlik görevlisi ile 435 vatandaşın yaralandığı bildirilmişti.

Başsavcılığın soruşturması kapsamında eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu da tutuklu bulunuyor. (AA)

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