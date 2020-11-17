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Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında, nereli? İşte Kobra Murat'ın hayatı

17.11.2020 11:21 | Son Güncelleme:
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Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında, nereli? İşte Kobra Murat'ın hayatı

Ekranların en çok izlenen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 17 Kasım Salı günü konuğu olan Kobra Murat televizyon izleyicileri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Roman havasının ilgiyle takip edilen isimlerinden bir tanesi olan Kobra Murat ile alakalı pek çok detay merak ediliyor. Peki, Kobra Murat kimdir? Kobra Murat kaç yaşında? Koca Murat nereli? İşte Kobra Murat şarkıları ve hakkında tüm merak edilenler…

Sabahların en çok takip edilen programlarından olan Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 17 Kasım Salı günü konuğu olan ve Roman şovlarıyla tanınan Kobra Murat izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Ünlü isim programa yine Roman danslarıyla bilinen Solmaz Çiros ile beraber katıldı. Peki, Kobra Murat kaç yaşında? Kobra Murat nereli? İşte Kobra Murat roman havası şovu ve hayatı ile ilgili tüm merak edilenler...

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KOBRA MURAT KİMDİR?

Uzun yıllardır Roman havasında sergilediği performanslarla bilinen Kobra Murat gerçek adı merak edilen ünlü isimler arasında yer alıyor. Gerçek adı Murat Divandiler olan ünlü isim, Roman düğünlerinin aranan modacısı olması ve muhteşem performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor. Çok genç yaşta evlendiği ve üç çocuğu olan bilinen şarkıcı, Romanların Prensi olarak da tanınıyor.

Yıllardır televizyon izleyicilerin ekranlarda görmeye alışkın olduğu ünlü isim, beş yıl önce geçirdiği ameliyat sonrasında 58 kilo verdi ve bugün eskisinden çok farklı bir görünüme sahip. Ataları gibi kendisi de Balatlı olan şarkıcının Kobra Modaevi adlı bir modaevi bulunuyor. Ekranların sevilen isimlerinden olan ve çok sayıda programda yer alan şarkıcının İşte Kobra İşte Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.

Albümdeki şarkılar arasında ise Yakadan Paçaya Kalite, Ye Paranı, Köftemiz, Kim Bizi Çekemiyorsa ve Oh Canıma Değsin adlı şarkılar yer alıyor. Kobra Murat aynı zamanda ekranların ilgiyle takip edilen dizisi Çukur’da da kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi. Şarkı çok sayıda insan tarafından dinlendi ve beğeniyle karşılandı. YouTube'da da paylaşılan şarkının 6 milyon görüntülenmesi bulunuyor. Ünlü isim daha önce de Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına katılmış ve büyük ilgi görmüştü.

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