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"Kocam yatak odasında maske takıp..." Esra Ezmeci ne diyeceğini bilemedi: Maskeyle nasıl oluyor bu iş?

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.02.2024 10:38
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Esra Ezmeci'nin programında yapılan itiraflar herkesin ağzını açık bırakıyor. Son olarak bir kadın kocasının yatak odasında maske takıp kendisini yıkadığını anlatarak şoke etti. Esra Ezmeci "Maskeyle nasıl oluyor bu iş?" diyerek şaşkınlığını gizleyemedi.

"Kocam yatak odasında maske takıp..." Esra Ezmeci ne diyeceğini bilemedi: Maskeyle nasıl oluyor bu iş?

Esra Ezmeci, Beyaz TV'de yayınlanan Yeni Baştan programına telefon ile bağlanan izleyicilerin yaptıkları itiraflar karşısında şaşkına uğradı. Ebru Hanım katıldığı yayında 10 yıllık evli olduğunu söyledi.

Lazer epilasyoncu olduğunu söyleyen genç kadın "Müşterilerimle iç içe olduğum için eşimle birlikte olurken hala maske takıp sprey sıkıp öyle birlikte olmak istiyor bunu nasıl aşacağım?" dedi.

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"MASKEYLE NASIL OLUYOR BU İŞ?"

Esra Ezmeci ise şaşkınlığını gizleyemeyerek "Spreyi nereden sıkıyor?" diye sordu. Ebru Hanım ise "Her yerime sıkıyor dezenfektan sıkıyor halen mikrop kapacağını sanıyor" dedi.

Esra Ezmeci "Bu artık temizlik takıntısı haline gelmiş cinsellikte de maske takarak birlikte olmak zor bir şey. Maskeyle nasıl oluyor bu iş? Bu da bir tuhaf... Eşinize şunu anlatmanız lazım, eşinizin bir takıntısı var. Bununla ilgili destek alması lazım" ifadelerini kullandı.


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Esra Ezmeci ele söyledi
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