Kocasını restorandan yaka paça çıkartan kadının görüntüleri sosyal medyadan viral oldu! "Ben buna 3 gün gülerim"

Sosyal medyada paylaşılan bir çifte ait görüntüler kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerin çekim yerine ve çiftin ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken kadının tartıştığı kocasını çekiştererek restorandan çıkarttığı görüldü. Karısının tepkisine sinirlenen adam kafasındaki bereyi yere atarak duruma tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bazıları ise görüntülerin bir film setine ait olabileceğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben buna 3 gün gülerim" yorumunu yaptı.