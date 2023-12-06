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    4. Kocasını restorandan yaka paça çıkartan kadının görüntüleri sosyal medyadan viral oldu! "Ben buna 3 gün gülerim"

    Kocasını restorandan yaka paça çıkartan kadının görüntüleri sosyal medyadan viral oldu! "Ben buna 3 gün gülerim"

    06.12.2023 07:42 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada paylaşılan bir çifte ait görüntüler kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kadın restoran kapısının önünde tartıştığı kocasını iterek dışarı çıkartırken o anlar sosyal medyada viral oldu.

    Sosyal medyada paylaşılan bir çifte ait görüntüler kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerin çekim yerine ve çiftin ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken kadının tartıştığı kocasını çekiştererek restorandan çıkarttığı görüldü. Karısının tepkisine sinirlenen adam kafasındaki bereyi yere atarak duruma tepki gösterdi.

    SOSYAL MEDYA BUNU KONUŞUYOR

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerek kısa sürede binlerce izlenmeye ulaşan görüntüler yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bazıları ise görüntülerin bir film setine ait olabileceğini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben buna 3 gün gülerim" yorumunu yaptı.

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