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    4. Kocasıyla yatakları ayırma nedenini açık açık anlattı! Sözleri sosyal medyada gündem oldu... "Cinsel hayatımız daha iyi"

    Kocasıyla yatakları ayırma nedenini açık açık anlattı! Sözleri sosyal medyada gündem oldu... "Cinsel hayatımız daha iyi"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.08.2024 11:53
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    Sekiz yıl önce kocasının horlaması nedeniyle onu yatağından kovduğunu dile getiren bir kadın sosyal medyadan yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekti. 41 yaşındaki Alexis, 55 yaşındaki eşi Brian ile ayrı uyumalarının ilişkilerini iyileştirdiğini söylerken, "Cinsel hayatımız daha iyi" itirafında bulundu.

    Kocasıyla yatakları ayırma nedenini açık açık anlattı! Sözleri sosyal medyada gündem oldu... "Cinsel hayatımız daha iyi"

    Sosyal medyanın son dönemdeki trendi uyku boşanması haline geldi. Bu çiftlerin ayrı odalarda uyuması anlamına gelirken sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı duruma tepki gösterdi. Alexis isimli bir kullanıcı ise 2015 yılında evlendikten sonra kocası Brian ile uykuda boşandıklarını söyleyerek, "Geceleri yalnızca dört saat uyuyabiliyordum ve uyku eksikliği tartışmalara yol açmıştı. Yük treni gibi horluyordu, korkunçtu" dedi.

    "O DA BENİMLE UYUMAK İSTEMİYOR"

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    İlişkilerinin başında uykusuz kalma nedeninin kocası olmasındna dolayı kızgınlık yaşadığını itiraf eden Alexis, "Ondan önce uyuyabilirsem kendimi şanslı sayıyorum ama yine de gecenin bir vakti onun horlaması çok yüksek olduğu için uyanıyordum. Sabahları yatağa girdiğinde ben kahvemi içip sohbet ediyoruz, sanki geceyi birlikte geçirmişsiniz gibi tek fark aynı odada uyumamak. Sanırım kocam ilk başlarda biraz üzgündü ama şimdi o da benimle yatmak istemiyor.Daha fazla yakınlaşma enerjimiz var" diye konuştu.

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