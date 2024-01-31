HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kokunuzla zamana meydan okuyun! İşte parfüm dünyasının klasikleşmiş kokuları

Kokunuzla zamana meydan okuyun! İşte parfüm dünyasının klasikleşmiş kokuları

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
30.01.2024 16:49 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı parfümler var ki, geçen yıllara rağmen popülerliğini hiç yitirmiyor; zaman geçtikte daha da aranan, klasikleşen kokular haline geliyor. Bu içeriğimizde parfümlerin etkileyici dünyasına adım attık ve milyonlarca hayranı olan klasikleşmiş parfümlerden bazılarını sizin için bir araya getirdik. Bu zamansız klasikleri keşfetmeye hazır mısınız?

Kokunuzla zamana meydan okuyun! İşte parfüm dünyasının klasikleşmiş kokuları

Hala en çok aranan ve tercih edilen parfümler arasında zamana meydan okuyan, klasikler yer alıyor. Unutulmayan bu kokular, tarzınıza sofistike bir dokunuş katarken unutulmaz bir iz bırakmanızı da sağlıyor. Peki siz bu parfümlerin hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Yanıtınız "Evet!" ise sizin için bir araya getirdiğimiz, bazı klasikleşmiş parfümleri gelin birlikte keşfedelim.

1. Yves Saint Laurent - Black Opium Parfüm

Adsız tasarım - 2024-01-30T154047.223

Yoğun ve enerjik bir koku olarak nitelendirilen Black Opium, eşsiz bir parfüm. Kullananların iddialı bir koku olarak bahsettiği Yves Saint Laurent, sadece kokusuyla değil şişesiyle de son derece göz alıcı. Mandalina, lavanta ve vanilya özü gibi notaları içinde barındıran parfüm, iddialı seçimlerden hoşlananlar için birebir!

Ürünü İncele

2. Hermes - Un Jardin Sur Le Toit

Adsız tasarım - 2024-01-30T160419.093

Hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden Hermes'in bu parfümünde, elma ağacı ve yaban otlarının kokusu bir araya gelerek eşsiz bir uyum yakalıyor. Kendine güvenen gizemli bireylerin kokusu olarak nitelendirebileceğimiz bu parfüm, keskin ve baharatlı aromaları sevenlerin de favorisi. Kalıcı kokusuyla her yerde fark edilmenizi sağlayacak bu parfüme bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

3. Tom Ford - Velvet Orchid

Adsız tasarım - 2024-01-30T160709.165

En zamansız klasiklerden biri Tom Ford Velvet Orchid! Vanilya, orkide ve portakal çiçeği kokularını buluşturan bu parparfüm, kendine güvenen kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Harika kokusuna şık bir şişenin eşlik ettiği bu parfümün kokusunu merak ettiyseniz, mutlaka denemelisiniz.

Ürünü İncele

4. Jo Malone - London Wild Bluebell

Adsız tasarım - 2024-01-30T160204.055

Dünyaca ünlü niş parfüm markası Jo Malone, London Wild Bluebell ile hafif çiçeksi aromalardan hoşlananları cezbetmeyi başarıyor. Unisex olarak kullanılabilen bu parfüm yüksek kaliteli bir ürün. Kalıcılığına hayran kalacağınız ürün, hem hoş kokuyor hem de ferahlık sağlıyor. Farklı kokulardan hoşlanıyorsanız, denemeden geçmeyin deriz.

Ürünü İncele

5. Viktor&Rolf - Flowerbomb Dew

Adsız tasarım - 2024-01-30T160110.049

Çiçeksi kokuları seviyorsanız Viktor&Rolf Flowerbomb Dew tam size göre! Zambak ve yoğun misk aromasını bir araya getiren parfüm, çok doğal bir kokuya sahip. Temiz kokulardan hoşlanıyor ve iddialı seçimlerden kaçınıyorsanız, her koklayanın beğeneceği bu parfüm ile her zaman mis kokmaya hazır olabilirsiniz!

Ürünü İncele

6. Frederic Malle - Carnal Flower

Adsız tasarım - 2024-01-30T160300.092

Çok satan parfümlerden biri olan Frederic Malle Carnal Flower, sümbülteber çiçeklerinin eşsiz kokusuyla öne çıkıyor. Kalıcılığına ayrı, kokusuna ayrı bayılacağınız bu parfümün içinde okaliptüs, yasemin çiçeği, misk ve sütlü notalar da yer alıyor. Birbirinden bağımsız notaları eşsiz bir şekilde harmanlayarak müthiş bir koku ortaya çıkaran bu parfüme bir şans vermeye ne dersiniz?

Ürünü İncele

7. Dolce Gabbana - Light Blue

Adsız tasarım - 2024-01-30T160504.027

Meyvelerin büyülü dünyasına adım atmanızı sağlayacak Dolce Gabbana Light Blue, kadınların en beğendiği kokular arasında yer alıyor, yıllardır. Zamansız parfümler deyince akla ilk gelenlerden olan Light Blue'nun şişe tasarımı da çok hoş.

Ürünü İncele

8. The Body Shop - Black Musk

Adsız tasarım - 2024-01-30T160613.064

Uygun fiyatlı zamansız bir parfüm arıyorsanız The Body Shop Black Musk, aradığınız parfüm olabilir. Feminen bir koku tasarımına sahip olan parfümün içinde pembe biber, bergamot ve bambinella armut aromaları yer alıyor. Ve elbette vanilya ve siyah misk de bulunuyor. Derin bir kokuya sahip bu parfümün uzun kalıcılık etkisi de var.

Ürünü İncele

9. Guerlain La Petite Robe Noire Legere

Adsız tasarım - 2024-01-30T155927.099

Zarif şişesi ve hoş kokusuyla bir kez kullananın vazgeçemediği parfümlerden biri olan Guerlain La Petite Robe Noire Legere, pembe renginin en güzel tonuna sahip! Gül suyu ve vişne kokularıyla oluşturulan Guerlain parfümün kokusu herkese hitap ediyor. Mis gibi kokmak istiyorsanız bu parfümü mutlaka deneyin.

Ürünü İncele

Kaynak: Onedio

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
parfüm en iyi erkek parfümleri erkek parfüm erkek parfüm önerileri kadın parfüm parfüm erkek parfüm markaları
İş birliği İçerikleri
İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

İndirimdeki Columbia Powder Lite Mont ile soğuklara meydan okuyun

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Klasik tasarımı spor rahatlığıyla buluşturan Camper botta kaçırılmayacak fırsat

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Akıllı bileklikte hangisi: Xiaomi, Huawei? Sizin için inceledik

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kalite ve stilin buluşması! Şıklık ve rahatlık sunan Ecco ayakkabılar

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kullanıcı dostu, işlevsel! İşte çok satan elektronik mutfak ürünleri

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Tümünü Gör
Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Kışı hem sıcacık hem de tarz geçirin! Bu Adidas montlara bayılacaksınız

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Attığınız her adımda Columbia kalitesini hissedeceğiniz ayakkabılar

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

Columbia'dan Jack Wolfskin'e outdoor ayakkabılar indirimde

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

O bir klasik! Stanley termostaki indirim devam ediyor, bu fırsatı kaçırmayın

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Teknolojik ürünler, pratik gereçler... BİM Aktüel Kataloğu indirimli ürünleri burada

Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

Tümünü Gör
Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

Son zamanların en çok satan ürünlerini bir araya getirdik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

A101'e gelen uygun fiyatlı JBL kulaklığı sizin için inceledik

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

Ayaklarınızı sıcacık tutacak, su geçirmez, indirimdeki Columbia ayakkabı ile tanışın

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

A101'e çekme karavan geliyor! Haftanın A101 Aldın Aldın Kataloğu burada

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Xiaomi Mi Scale 2 Vücut Analiz Tartısı'nı sizin için inceledik

Tümünü Gör
Benzer Kişisel Bakım İçerikleri
Kışın kuruyan dudaklarınıza merhem olacak nemlendiriciler

Kışın kuruyan dudaklarınıza merhem olacak nemlendiriciler

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Kişisel bakımına önem veren stil sahibi beylere özel parfüm setleri

Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

Versace'den Avon'a her bütçeye uygun parfüm setleri

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Saçlarınıza canlılığını geri kazandıracak saç bakım ürünleri

Hızlı etki sunan saç serumlarıyla saç dökülmesine son!

Hızlı etki sunan saç serumlarıyla saç dökülmesine son!

Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

Kendinizi şımartın! İndirimlerden almanız gereken bakım ürünleri

Tümünü Gör

Diğer Haberler

Kesik baş cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Katil diş hekimi çıktı her şeyi itiraf etti…

Kesik baş cinayetinde katil diş hekimi çıktı, her şeyi itiraf etti!

Aydın'daki 'kesik baş' cinayetini jandarma aydınlattı!

Aydın'daki 'kesik baş' cinayetini jandarma aydınlattı!

Eşi ile ilişkisi bulunan adamı darp edip cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza....

Komşusunu döven ve cinsel saldırıda bulunan şüpheliye istenen ceza belli oldu

Gazino cinayetinin faili yakalandı: Kadını başkalarıyla görünce ateş açmıştı

Gazino cinayetinin faili yakalandı!

Kız arkadaşına "tanışalım" mesajı yazan kişiyi öldüren zanlı hakkında karar verildi!

Kız arkadaşına "tanışalım" mesajı yazan kişiyi öldüren zanlı hakkında karar verildi!

Bursa'da 'Eşimi öldürdüm' diye mesaj atmıştı! Kıskançlık iddiası: 'Önce merdane ile vurdum sonra da...'

'Eşimi öldürdüm' diye mesaj atmıştı! Kıskançlık iddiası: 'Önce merdane ile vurdum sonra da...'

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.