Kokunuzla zamana meydan okuyun! İşte parfüm dünyasının klasikleşmiş kokuları

Hala en çok aranan ve tercih edilen parfümler arasında zamana meydan okuyan, klasikler yer alıyor. Unutulmayan bu kokular, tarzınıza sofistike bir dokunuş katarken unutulmaz bir iz bırakmanızı da sağlıyor. Peki siz bu parfümlerin hangileri olduğunu merak ediyor musunuz? Yanıtınız "Evet!" ise sizin için bir araya getirdiğimiz, bazı klasikleşmiş parfümleri gelin birlikte keşfedelim.

1. Yves Saint Laurent - Black Opium Parfüm

Yoğun ve enerjik bir koku olarak nitelendirilen Black Opium, eşsiz bir parfüm. Kullananların iddialı bir koku olarak bahsettiği Yves Saint Laurent, sadece kokusuyla değil şişesiyle de son derece göz alıcı. Mandalina, lavanta ve vanilya özü gibi notaları içinde barındıran parfüm, iddialı seçimlerden hoşlananlar için birebir!

2. Hermes - Un Jardin Sur Le Toit

Hem kadınlara hem de erkeklere hitap eden Hermes'in bu parfümünde, elma ağacı ve yaban otlarının kokusu bir araya gelerek eşsiz bir uyum yakalıyor. Kendine güvenen gizemli bireylerin kokusu olarak nitelendirebileceğimiz bu parfüm, keskin ve baharatlı aromaları sevenlerin de favorisi. Kalıcı kokusuyla her yerde fark edilmenizi sağlayacak bu parfüme bir şans vermeye ne dersiniz?

3. Tom Ford - Velvet Orchid

En zamansız klasiklerden biri Tom Ford Velvet Orchid! Vanilya, orkide ve portakal çiçeği kokularını buluşturan bu parparfüm, kendine güvenen kadınların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Harika kokusuna şık bir şişenin eşlik ettiği bu parfümün kokusunu merak ettiyseniz, mutlaka denemelisiniz.

4. Jo Malone - London Wild Bluebell

Dünyaca ünlü niş parfüm markası Jo Malone, London Wild Bluebell ile hafif çiçeksi aromalardan hoşlananları cezbetmeyi başarıyor. Unisex olarak kullanılabilen bu parfüm yüksek kaliteli bir ürün. Kalıcılığına hayran kalacağınız ürün, hem hoş kokuyor hem de ferahlık sağlıyor. Farklı kokulardan hoşlanıyorsanız, denemeden geçmeyin deriz.

5. Viktor&Rolf - Flowerbomb Dew

Çiçeksi kokuları seviyorsanız Viktor&Rolf Flowerbomb Dew tam size göre! Zambak ve yoğun misk aromasını bir araya getiren parfüm, çok doğal bir kokuya sahip. Temiz kokulardan hoşlanıyor ve iddialı seçimlerden kaçınıyorsanız, her koklayanın beğeneceği bu parfüm ile her zaman mis kokmaya hazır olabilirsiniz!

6. Frederic Malle - Carnal Flower

Çok satan parfümlerden biri olan Frederic Malle Carnal Flower, sümbülteber çiçeklerinin eşsiz kokusuyla öne çıkıyor. Kalıcılığına ayrı, kokusuna ayrı bayılacağınız bu parfümün içinde okaliptüs, yasemin çiçeği, misk ve sütlü notalar da yer alıyor. Birbirinden bağımsız notaları eşsiz bir şekilde harmanlayarak müthiş bir koku ortaya çıkaran bu parfüme bir şans vermeye ne dersiniz?

7. Dolce Gabbana - Light Blue

Meyvelerin büyülü dünyasına adım atmanızı sağlayacak Dolce Gabbana Light Blue, kadınların en beğendiği kokular arasında yer alıyor, yıllardır. Zamansız parfümler deyince akla ilk gelenlerden olan Light Blue'nun şişe tasarımı da çok hoş.

8. The Body Shop - Black Musk

Uygun fiyatlı zamansız bir parfüm arıyorsanız The Body Shop Black Musk, aradığınız parfüm olabilir. Feminen bir koku tasarımına sahip olan parfümün içinde pembe biber, bergamot ve bambinella armut aromaları yer alıyor. Ve elbette vanilya ve siyah misk de bulunuyor. Derin bir kokuya sahip bu parfümün uzun kalıcılık etkisi de var.

9. Guerlain La Petite Robe Noire Legere

Zarif şişesi ve hoş kokusuyla bir kez kullananın vazgeçemediği parfümlerden biri olan Guerlain La Petite Robe Noire Legere, pembe renginin en güzel tonuna sahip! Gül suyu ve vişne kokularıyla oluşturulan Guerlain parfümün kokusu herkese hitap ediyor. Mis gibi kokmak istiyorsanız bu parfümü mutlaka deneyin.

Kaynak: Onedio

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