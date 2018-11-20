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Kolombiya'da göçmen kampındaki arbedeye karışan 15 Venezuelalıya sınır dışı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 04:36 | Son Güncelleme

Kolombiya'da göçmen kampındaki arbedeye karışan 15 Venezuelalıya sınır dışı kararı

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da Venezuelalıların barındığı kampta göçmenler ile görevliler arasında yaşanan ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren arbedeye karışan 15 kişi sınır dışı edilecek.

Kolombiya'daki göçmenlik idaresi Migracion Colombia'dan yapılan yazılı açıklamada, başkent Bogota'nın Engativa semtindeki kampta çıkan olaylarda 4'ü kadın 16 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Bu gruptan yaşı 18'den küçük bir kişinin Kolombiya Aile Refahı Enstitüsünün gözetimine verileceği belirtilen açıklamada, 15 Venezuelalının ise sınır dışı edileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Migracion Colombia Direktörü Christian Krüger Sarmiento'nun, yabancıların toplum düzenini bozmasına izin verilmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın Salitre bölgesindeki şehirler arası otobüs terminalinin etrafında, park ve kaldırımlarda atık malzemelerden yapılmış ufak barınaklarda kalan Venezuelalılar, 13 Kasım'da bölgenin yakındaki Engativa semtinde oluşturulan çadır kampa taşınmıştı.

Venezuelalı 500'den fazla göçmenin kaldığı kampta dün görevliler ve kamp sakinleri arasında, verilen yemeklerin kötü olduğu gerekçesiyle çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüşmüş, olaylar Kolombiya çevik kuvveti ESMAD'ın müdahalesi ile yatıştırılmıştı.

Bogota Belediyesi Güvenlik ve Toplum Sekreterliklerinden yetkililer, iki Venezuelalının hafif yaralandığı olayların ardından düzenledikleri basın toplantısında, kampa seyyar karakol kurulacağını ve olaylara karışanların durumlarının Migracion Colombia tarafından inceleneceğini ifade etmişti.

Kolombiya'da göçmen kampındaki arbedeye karışan 15 Venezuelalıya sınır dışı kararı

Kolombiya'da göçmen kampındaki arbedeye karışan 15 Venezuelalıya sınır dışı kararı

Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
Bogota’daki Venezuelalı kampında arbede
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Anahtar Kelimeler:
Bogota kolombiya Kolombiya'daki Venezuelalı göçmenler Migración Colombia

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