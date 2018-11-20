Kolombiya'da göçmen kampındaki arbedeye karışan 15 Venezuelalıya sınır dışı kararı

Bu gruptan yaşı 18'den küçük bir kişinin Kolombiya Aile Refahı Enstitüsünün gözetimine verileceği belirtilen açıklamada, 15 Venezuelalının ise sınır dışı edileceği kaydedildi.

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da Venezuelalıların barındığı kampta göçmenler ile görevliler arasında yaşanan ve güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona eren arbedeye karışan 15 kişi sınır dışı edilecek.

Venezuelalı 500'den fazla göçmenin kaldığı kampta dün görevliler ve kamp sakinleri arasında, verilen yemeklerin kötü olduğu gerekçesiyle çıkan tartışma büyük bir kavgaya dönüşmüş, olaylar Kolombiya çevik kuvveti ESMAD'ın müdahalesi ile yatıştırılmıştı.

Bogota Belediyesi Güvenlik ve Toplum Sekreterliklerinden yetkililer, iki Venezuelalının hafif yaralandığı olayların ardından düzenledikleri basın toplantısında, kampa seyyar karakol kurulacağını ve olaylara karışanların durumlarının Migracion Colombia tarafından inceleneceğini ifade etmişti.