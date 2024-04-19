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    4. Komşularının sesinden rahatsız olduğu için şikayet mektubu yazdı! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu

    Komşularının sesinden rahatsız olduğu için şikayet mektubu yazdı! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    19.04.2024 12:02
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    TikTok'ta paylaşım yapan bir kadın gürültü sesinden rahatsızlık duyduğu için komşularına bir şikayet mektubu yazdığını söyledi. Mektupta özellikle komşularının sabah erken saatlerde piyano çalmamasını rica etti. Şikayet mektubunun cevabı ise evin küçük çocuklarındna gelince genç kadın hem şaşırdı hem de duygulandı.

    TikTok'ta 'maartinapanchetti' adını kullanan TikTok kullanıcısı Martina Panchetti, Londra'da yaşadığı evde komşularının sesinden rahatsızlık duyunca çareyi onlara bir şikayet mektubu yazmakta buldu. Paylaşımında genç kadın, yan komşularının çocuklu bir aile olduğunu ve sabahın erken saatlerinde piyano çalarak gürültü yaptıklarını söyledi.

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    Komşularına gönderdiği şikayet mektubunun cevabını TikTok'tan paylaşan Panchetti, "Sevgili komşumuz, nazik mesajınız için teşekkür ederiz. Bazen gürültücü ve yaramaz olabileceğimizin farkındayız. Piyano öğrenmeye başladık ve öğretmenlerimiz bize her gün pratik yapmamızı söylüyor. Ancak günün saatlerini ve hafta sonlarını dikkate almadığımız için içtenlikle özür dileriz. Dürüst olmak gerekirse annem bize sabahları oyun oynamamamızı söylüyor ve o da hafta sonları biraz uyumak istiyor. Size ve annemize daha düşünceli olmaya çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

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    Evin küçük sakinleri tarafından kendisine gönderilen özür mektubu karşısında duygulandığını dile getiren Panchetti'nin paylaşımı kısa sürede viral oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aşırı sevimliler ama" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunları ebeveynleri yazmamıştır umarım" yorumunu yaptı.

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