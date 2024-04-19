Komşularının sesinden rahatsız olduğu için şikayet mektubu yazdı! Aldığı cevapla gözyaşlarına boğuldu

TikTok'ta 'maartinapanchetti' adını kullanan TikTok kullanıcısı Martina Panchetti, Londra'da yaşadığı evde komşularının sesinden rahatsızlık duyunca çareyi onlara bir şikayet mektubu yazmakta buldu. Paylaşımında genç kadın, yan komşularının çocuklu bir aile olduğunu ve sabahın erken saatlerinde piyano çalarak gürültü yaptıklarını söyledi.

Komşularına gönderdiği şikayet mektubunun cevabını TikTok'tan paylaşan Panchetti, "Sevgili komşumuz, nazik mesajınız için teşekkür ederiz. Bazen gürültücü ve yaramaz olabileceğimizin farkındayız. Piyano öğrenmeye başladık ve öğretmenlerimiz bize her gün pratik yapmamızı söylüyor. Ancak günün saatlerini ve hafta sonlarını dikkate almadığımız için içtenlikle özür dileriz. Dürüst olmak gerekirse annem bize sabahları oyun oynamamamızı söylüyor ve o da hafta sonları biraz uyumak istiyor. Size ve annemize daha düşünceli olmaya çalışacağımıza söz veriyoruz." ifadeleri yer alıyordu.

Evin küçük sakinleri tarafından kendisine gönderilen özür mektubu karşısında duygulandığını dile getiren Panchetti'nin paylaşımı kısa sürede viral oldu ve yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Aşırı sevimliler ama" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunları ebeveynleri yazmamıştır umarım" yorumunu yaptı.