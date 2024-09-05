Komşusunun bozulan kamerasını tamir etti! Görüntülere inanamadı: Arkadaşı ve karısının yasak aşkını saniye saniye izledi

MYNET|DIŞ HABERLER 33 yaşındaki Wang, elektronik ekipman satan ve tamir eden bir mağaza işletiyordu ancak satışların düşük olması nedeniyle dükkanı kapatmaya karar verdi. Komşusu güvenlik kamerasının onarılması için Wang'tan yardım istedi.

Kamerayı tamir eden Wang, beklenmedik bir şekilde, iki gün önce kaydedilen bir sahneyle karşılaştı. Klipte kadının elektrikli bisikletle köyün kapısına doğru ilerlediği ve bekleyen bir arabaya bindiğini gördü. Kameraya yansıyan bilgiye göre, 47 dakika boyunca araçta kalan kadın, araçtan indiğinde bir adam tarafından takip edildi.

Wang görüntüleri fark ettikten sonra arkadaşı ve eşinin yasak aşkını öğrendi. İhanetin intikamını almak isteyen Wang görüntüleri sosyal medyadan paylaştı.