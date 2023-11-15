Komşusunun kafasını keserek öldürdü! Vahşi cinayeti "insan kurban etme ritüeli" diyerek savundu

Tayland'ın Surat Thani eyaletinin Kanchanadit bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Sangiam Penrum isimli bir adam korkunç bir şekilde öldürüldü. Sangiam'ın cansız bedeni evinin önünde diz çökmüş halde bulundu. Cesedin yakınında cinayette kullanılan 30 cm büyüklüğünde bir bıçak bulundu. Olay yerini inceleyen polis ekipleri Sangiam'ın cansız bedeninden ayrılan başını ise bulamadı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Boşanmış olan Sangiam, annesiyle yalnız yaşıyordu ve annesi hastanede olduğu için cinayete ya da herhangi bir şüpheli faaliyete tanık olacak kimse evde yoktu. Memurlar olaya ilişkin olarak araştırmalarını derinleştirirken insan kurban etme ritüeline dair terk edilmiş bir evi araştırdı. Cinayete dair soruşturmalar devam ediyor.