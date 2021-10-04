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Konami, eFootball 2022 için özür diledi

04.10.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

PES'in (Pro Evolution Soccer) yerini alıp, Steam'de eleştiri yağmuruna tutulan eFootball 2022 için Konami'den önemli bir açıklama geldi. Özellikle Messi ve Ronaldo'nun yüz animasyonu nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Konami, oyunculardan özür diledi.

Konami, eFootball 2022 için özür diledi

eFootball 2022, PES'in yerini alarak geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun oynaması ücretsiz bir oyun olması oyuncuların dikkatini çekerken, Steam sayfası eleştirilerle doldu taştı. Steam'de eFootbal 2022 için bırakılan on binlerce incelemeden yüzde 91'i olumsuzdu. Sosyal medyada ise eFootball 2022'de dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun gerçekten uzak olarak yorumlanan yüz animasyonları eleştirilerin hedefi oldu. Tüm bu eleştirilerin ardından, oyunun yapımcısı Konami'nin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyordu. Nitekim o açıklama sonunda yapıldı.

eFootball 2022 Steam'de yoğun eleştiri aldıeFootball 2022 Steam'de yoğun eleştiri aldı

KONAMI'DEN EFOOTBALL 2022 ÖZRÜ

Konami, eFootball 2022'nin resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Şirket, "eFootball hayranları için önemli bilgiler" diyerek paylaştığı mesajında, eFootball 2022'nin yayınlanmasından sonra konuyla ilgili çok sayıda geri bildirim aldıklarını belirtti ve özür diledi.

Ayrıca Konami, bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme hazırlayacaklarını aktardı. Yani oyuna en kısa zamanda iyileştirme yapılacak.

KONAMI'ye tepki yağıyor! Messi ve Ronaldo...KONAMI'ye tepki yağıyor! Messi ve Ronaldo...

Bakalım yapılan iyileştirmeler eFootball 2022 oyuncularının beklentilerini karşılayabilecek mi?

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