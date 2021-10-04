Konami, eFootball 2022 için özür diledi

eFootball 2022, PES'in yerini alarak geçtiğimiz günlerde çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun oynaması ücretsiz bir oyun olması oyuncuların dikkatini çekerken, Steam sayfası eleştirilerle doldu taştı. Steam'de eFootbal 2022 için bırakılan on binlerce incelemeden yüzde 91'i olumsuzdu. Sosyal medyada ise eFootball 2022'de dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun gerçekten uzak olarak yorumlanan yüz animasyonları eleştirilerin hedefi oldu. Tüm bu eleştirilerin ardından, oyunun yapımcısı Konami'nin nasıl bir açıklama yapacağı merakla bekleniyordu. Nitekim o açıklama sonunda yapıldı.

KONAMI'DEN EFOOTBALL 2022 ÖZRÜ

Konami, eFootball 2022'nin resmi Twitter hesabından bir mesaj paylaştı. Şirket, "eFootball hayranları için önemli bilgiler" diyerek paylaştığı mesajında, eFootball 2022'nin yayınlanmasından sonra konuyla ilgili çok sayıda geri bildirim aldıklarını belirtti ve özür diledi.

Ayrıca Konami, bu ay içerisinde gelecek bir güncelleme hazırlayacaklarını aktardı. Yani oyuna en kısa zamanda iyileştirme yapılacak.

Bakalım yapılan iyileştirmeler eFootball 2022 oyuncularının beklentilerini karşılayabilecek mi?

