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Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

08.11.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Sismoloji Derneği tarafından Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin ayrıntıları merak ediliyor. İşte 8 Kasım 2021 Konya depremi ve son depremler...

Konya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 8 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Bugün Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Avrupa Sismoloji Derneği tarafından duyurulan depremin ayrıntıları merak ediliyor. Peki 8 Kasım'da nerelerde deprem oldu?

KONYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Konya'nın 33 kilometre batısındaki depremin 1 kilometre derinlikte gerçekleştiği aktarıldı. Avrupa Sismoloji Derneği Konya'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Edinilen son bilgilere göre, AFAD son depremler verileri depremin merkez üssünü Konya'nın Meram ilçesi olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi de Konya'daki depreme ilişkin son dakika bilgi notu yayınladı. Kandilli Rasathanesi, depremin 5 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

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İşte AFAD ve Kandilli'nin verilerine göre son depremler...

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deprem Konya

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