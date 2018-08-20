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Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2018 01:06 | Son Güncelleme

Konya’da kontrolden çıkan otomobilin yol kenarında çiçek satan anne ile oğluna çarptı. Kazada anne hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Cesedin başında gözyaşı döken kocanın "Sevgi kurban olurum. Sevgi ne olur bittim ben, bittim" diyerek feryat etmesi yürekleri burktu.

Konya'da kontrolden çıkan araç çiçek satan anne ve oğlunun üzerine düştü!

Kaza, merkez Karatay ilçesi Büyük Sinan Mahallesi Fetih Caddesi Hava Lojmanları Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali G., idaresindeki HA 592 FO yabancı plakalı otomobil, Adliye istikametinden Hava Lojmanları kavşağı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptıktan sonra savrularak yol kenarında çiçek satan Sevgi Gökçe ile oğlu Sametcan Gökçe'ye çarptı.

ARACIN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ

Sevgi Gökçe otomobilin altında kalırken, oğlu da çarpmanın şiddetiyle yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde aracın altında kalan Sevgi Gökçe'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan Sametcan Gökçe ile araçta bulunan Ali G. ve Ayşe G. ambulansla kent merkezindeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

CANSIZ BEDENİNE SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kaza sonrası Sevgi Gökçe’nin yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi.

Genç kadının cesedine sarılan kocası ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Acılı koca eşinin başında “Sevgi kurban olurum. Sevgi ne olur uyan bittim ben bittim” diyerek feryat etmesi yürekleri burktu. Genç kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Konya trafik kazası

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