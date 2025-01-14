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Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın toplamından daha büyük alan yandı! Los Angeles'ta 'kırmızı bayrak' alarmı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
14.01.2025 11:00
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ABD tarihinin en çaresiz sınavlarından birini veriyor. Los Angeles'te 8 gündür devam eden yangınlar birçok alanı yok etti. 161 kilometre kare alandan fazla yer yandı. Bu alan San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geliyor. Yüz ölçü hesabı yapıldığında ise Türkiye'nin en büyük sınırlarına sahip Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın toplamından daha geniş bir alana tekabül ediyor. Öte yandan yeni rüzgar endişesi yetkilere 'kırmızı bayrak' uyarısı verdirdi.

Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın toplamından daha büyük alan yandı! Los Angeles'ta 'kırmızı bayrak' alarmı

ABD'de Los Angeles ve çevresinde 8. gününde devam eden yangınlarda mücadeleyi zorlaştıran şiddetli rüzgarların tekrar etkili olma ihtimali üzerine bölge halkına uyarı yapıldı.

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KORKUTAN UYARI! GERİ DÖNEBİLİR

Yetkililer, Los Angeles ilçe sınırları içinde kalan 3 bölgede yangınların hala söndürülemediği, Eaton ve Palisades yangınlarının birçok cephede binlerce evi tehdit etmeye devam ettiği ve şiddetli rüzgarların geri dönme ihtimalinin geçerli olduğu konusunda bilgilendirmede bulundu.

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"KIRMIZI BAYRAK" UYARISI

Ulusal Hava Durumu Servisi ilçe yetkilileri, pazartesi gecesinden başlayarak çarşamba gününe kadar devam edecek kuvvetli rüzgar ve düşük nem kombinasyonu nedeniyle bölgede, "kırmızı bayrak" uyarısının geçerli olacağını bildirdi.

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110 KİLOMETREYİ BULABİLİR

Özellikle salı günü şiddetini artırması beklenen düzenli rüzgarların hızının, saatte 70 ila 110 kilometreye ulaşmasının beklendiği belirtildi.

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YANAN ALAN SAN FRANCISCO'DAN DAHA BÜYÜK

Los Angeles ve çevresinde çıkan 4 yangının toplamda 160 kilometrekareden fazla alanı küle çevirdiği, bunun San Francisco şehrinden daha büyük bir alana karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı. Türkiye'deki illerle yüz ölçümü kıyaslaması yapıldığında korkunç gerçek ortaya çıkıyor. Yanan alan Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip olan Konya, Sivas, Ankara, Erzurum, Van ve Antalya'nın büyüklüğünden daha da geniş.

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YENİ YANGINLARLA KARŞI KARŞIYALAR

Pazartesi akşamı itibarıyla Palisades bölgesindeki yangınının henüz yüzde 14'ünün, Eaton'daki yangının ise yüzde 33'ünün kontrol altına alınabildiği, yeniden dönmesi beklenen şiddetli rüzgarların ise yeni orman yangınlarını tetikleyebileceği kaydedildi.

24 ÖLÜ 23 KAYIP

Los Angeles ilçe sağlık görevlilerinin güncellemesinde, Eaton ve Palisades yangınlarında en az 24 kişinin öldüğü ve 23 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

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TRUMP: BÜYÜK BİR BOMBAYLA VURULMUŞ GİBİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Newsmax haber ajansına verdiği röportajda, Los Angeles'taki orman yangınlarından etkilenen bölgelerin, "büyük bir bomba ile vurulmuş" gibi göründüğünü söyledi.

20 Ocak Pazartesi günü resmen görevine başlayacak olan Trump, "Los Angeles ile bazı şeyler yapacağız." ifadesini kullandı.

Trump, yangından etkilenen bölgeleri ziyaret etmesi için kendine yapılan daveti kabul edip etmeyeceğine ilişkin soruyu ise yanıtsız bıraktı.

8 GÜNDÜR CEHENNEMİ YAŞIYORLAR

Los Angeles'ın değişik bölgelerinde 7 Ocak yerel saatle sabah başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, şu ana kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu.

Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi.

Afette 12 binden fazla yapı hasar gördü veya kullanılamaz hale geldi.

Devam eden yangınların neden olduğu toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ile 275 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
yangın Los Angeles san francisco
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