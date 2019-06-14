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Konya'da FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 12:49 | Son Güncelleme

ByLock kullandıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarılan 6 şüpheliden 5'i gözaltına alındı

Konya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda ByLock kullanıcısı oldukları öne sürülen 5 zanlı yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilen 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'ini gözaltına aldı.

Adresinde bulunamayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

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ByLock FETÖ Konya

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