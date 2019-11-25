HABER

Konya’da patlama ihbarı ekipleri harekete geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 15:20 | Son Güncelleme

Konya’da bir binanın çatısından patlama sesi gelmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını söndürürken patlama sesinin nedeni yapılan inceleme ardından netlik kazanacak.

Olay, saat 14.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi İsmail Habip Sokak üzerindeki 5 katlı bir binanın çatısında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezine sokak üzerindeki 5 katlı binanın çatı katında patlama meydana geldiği ihbarı geldi.

Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede adrese ulaşırken, itfaiye ekipleri yoğun duman yükselen çatıdaki yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak yangın söndürüldü.

Apartman sakinleri ise ekiplerin çalışmasını izledi. Ekiplerce tarafından söndürülen yangındaki patlama sesinin nedeninin ise yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kavurma arasına zulalanan uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandıKavurma arasına zulalanan uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
Köydeki suya ilgi çok olunca çeşmeye otomat takıldıKöydeki suya ilgi çok olunca çeşmeye otomat takıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya konya patlama

En Çok Okunan Haberler

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Konya Valisi'nden 'oturma' tepkisiyle ilgili açıklama

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

Acun yıllar sonra itiraf etti: "En korkutucu andı"

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

F.Bahçeli futbolcuların şok görüntüleri!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Rahmi Turan'dan yeni açıklama!

Kritik düzenlemeler Meclis'te

Kritik düzenlemeler Meclis'te

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

Kocasıyla tartıştı, cinsel organını kesti!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de yakalanan DEAŞ'lının evinde ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

Mersin'de ele geçirildi! 82 ülke, 4 bin terörist...

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

İstanbul'da sürücülerin korkulu rüyası oldular

Bakan Selçuk duyurdu: Adliyelerde 'adli destek birimleri' oluşturacağız

Bakan duyurdu: 'Adli destek birimleri' oluşturacağız

25 Kasım'da annesinin feryatları yürek dağladı: Ne istedin kızımdan

Annesinin feryatları yürek dağladı: 'Ne istedin kızımdan'

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

İYİ Parti'den erken seçim açıklaması

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

Kocasını baltayla öldüren kadının ifadesi oraya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.