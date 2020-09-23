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  4. Koparan yandı! Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL

Koparan yandı! Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2020 08:04 | Son Güncelleme

Nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Dünya Doğal Koruma Birliğince koruma altına alınan, nergisgiller familyasına ait kum zambakları, beyaz rengiyle sahilleri gelinlik gibi süslüyor. Görüntüsüyle görenleri büyüleyen kum zambaklarının sökülmesi, ticaretinin yapılması ve yurtdışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin TL para cezası uygulanıyor.

Koparan yandı! Kum zambaklarını koparmanın cezası 73 bin TL

Hatay’ın Arsuz sahilinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambakları koruma altına alındı. Zambakların sökülmesi, ticaretinin yapılması ve yurt dışına çıkartılmaya çalışılması durumunda bitki başına 73 bin TL para cezası uygulanıyor.

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Arsuz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçeye bağlı Gözcüler ve Gökmeydanı Mahalleleri'ndeki sahil şeridinde doğal olarak yetişen kum zambaklarını yerinde inceleyerek, mevcut durumlarını, çiçek açma ve çevresindeki sayılarını kontrol etti.

(DHA)

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