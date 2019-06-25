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Köpeğe otomobilin çarpması güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2019 11:45 | Son Güncelleme

Denizli'de sokakta sahibini beklerken otomobilin çarptığı "Fındık" isimli "cocker" kırması cinsi köpek telef oldu - Köpeğin sahibi Hasan Çakıcı: - "Fındık bize 3 yıldır yoldaşlık yapıyordu. Kendi çocuğumu kaybetmiş gibi üzülüyorum"

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde sokakta sahibini bekleyen köpeğe otomobilin çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi Tekkeli Pınar Caddesi'nde, sahibi market işletmecisi Hasan Çakıcı'yı bekleyen 5 yaşındaki "Fındık" isimli "cocker" kırması cinsi köpeğe plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı.

Otomobil hızla uzaklaşırken yaralanan köpek acı içinde kıvranarak sahibinin iş yerine girdi.

Fındık'ı yaralı halde bulan Çakıcı, veteriner çağırtarak tedavi etmek istedi. Ancak köpek aşı kan kaybından telef oldu.

Köpeğini kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Çakıcı, yaptığı açıklamada, 3 yıl önce sokakta yardıma muhtaç haldeyken sahiplendiği köpeğini acı bir şekilde kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Polise giderek köpeğinin telef olmasına yol açan sürücüden şikayetçi olduğunu anlatan Çakıcı, "İki gün önce ben marketteydim. Bir otomobil virajı aldığı sırada köpeğimizin üzerinden geçip arkasına bakmadan gitmiş. İki teker birden üzerinden geçmiş sonra kaçmış. Fındık daha sonra hemen dükkana doğru kaçmış. Veteriner geldikten 15 dakika sonra onu kaybettik. Polise giderek şikayetçi oldum. O sürücü artık benim için bir katil." dedi.

İş yerinde 8 kedi, 2 karga, sincap, 2 köpek, 8 papağan, 13 kuşun bakımını üstlendiğini, telef olan köpeğini evladı gibi sevdiğini gözyaşları içinde aktaran Çakıcı, "Benim 21 yaşında bir kızım var. Çoğu zaman kızım bana kızardı. 'Baba bunlar kadar bana değer vermiyorsun' diye. Ben de kızıma hep 'senin dilin var bir şey isteyebiliyorsun ama onların dili yok' onlar ihtiyaçlarını söyleyemiyor. Fındık bize 3 yıldır yoldaşlık yapıyordu. Kendi çocuğumu kaybetmiş gibi üzülüyorum." şeklinde konuştu.

Öte yandan telef olan Fındık'a otomobilin çarpması iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolda yatan köpeğe beyaz renkli bir otomobil çarpıp uzaklaşıyor. Acı içinde kıvranan köpeğin markete doğru gitmesi ile marketten çıkan bir kişinin köpekten uzaklaşması görüntülerde yer alıyor.

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Hayvan köpek market otomobil

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