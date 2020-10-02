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  4. Köpeği böyle ezdi! Yürek parçalayan görüntü

Köpeği böyle ezdi! Yürek parçalayan görüntü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul Sarıyer'de yerde yatan köpeğin üzerinden hızla geçen sürücü kameralara takıldı. Çarpmanın ardından köpeği kontrol için yanına giden sürücünün köpeğe sahip çıkmaması site sakinlerinin tepkisini çekti. Site sakinlerinin, sürücü hakkında toplu olarak suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Olay geçtiğimiz Salı günü saat 16.40 sularında Sarıyer Zekeriyaköy’deki bir site içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde seyir halinde olan Emircan E., idaresindeki araç, yerde yatan köpeği ezerek üzerinden geçti. Ezilen köpek yaralı olarak kurtularak aracın altından çıkarken, sürücü ise ileride durdu. Site sakinlerinin baktığı köpek ezilerek ağır yaralandı. İddiaya göre sürücünün ezdiği köpeğe sahip çıkmaması nedeniyle, site sakinleri olay yerine gelerek tepki gösterdi. Ağır yaralanan hayvan, sitedekiler tarafından hayvan kliniğine götürülerek, ameliyata alındı.

Sitede oturanlar, Emircan E.’nin çarptığı köpeğe sahip çıkmadığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

İHA

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