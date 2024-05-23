Cezaevinden yönetiyordu! ‘Kertenkele’ lakaplı Batuhan Tok’un çetesi çökertildi…

İzmir'de düzenlenen "MAHZEN-48" operasyonunda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi!
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı!
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Operasyon sonucu:
Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle…