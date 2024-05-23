Cezaevinden yönetiyordu! ‘Kertenkele’ lakaplı Batuhan Tok’un çetesi çökertildi…

İzmir'de düzenlenen "MAHZEN-48" operasyonunda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi!

Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı!

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,

Kasten Yaralama,

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve

Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu:

5 adet ruhsatsız tabanca,

6 adet ruhsatsız tüfek ve

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle…

Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





