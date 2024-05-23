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  4. Cezaevinden yönetiyordu! ‘Kertenkele’ lakaplı Batuhan Tok’un çetesi çökertildi…

Cezaevinden yönetiyordu! ‘Kertenkele’ lakaplı Batuhan Tok’un çetesi çökertildi…

23.05.2024 08:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı son dakika açıklamasında İzmir'de düzenlenen MAHZEN-48 operasyonlarında elebaşılığını Kertenkele lakaplı Batuhan Tok'un yaptığı suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

Cezaevinden yönetiyordu! ‘Kertenkele’ lakaplı Batuhan Tok’un çetesi çökertildi…

İzmir'de düzenlenen "MAHZEN-48" operasyonunda elebaşılığını "Kertenkele" lakaplı Batuhan Tok'un (Cezaevinde) yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İzmir’de düzenlenen “MAHZEN-48” operasyonunda Elebaşılığını “Kertenkele” lakaplı Batuhan Tok’un (Cezaevinde) yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi!
Operasyonda organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı!

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Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz!

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir’de düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

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  • Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak,
  • Kasten Yaralama,
  • 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet ve
  • Silahla Tehdit suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyon sonucu:

  • 5 adet ruhsatsız tabanca,
  • 6 adet ruhsatsız tüfek ve
  • Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Operasyonu koordine eden Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle…
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Ali Yerlikaya çete
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