Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti... Arkalarına bile bakmadan kaçtılar

İngiltere’nin Somerset bölgesi yakınlarında ismi açıklanmayan bir kadın üç kişinin cinsel saldırısına uğradı. Köpeğini gezdirdiği sırada kendisine yaklaşan adamların saldırmasıyla büyük bir travma yaşayan kadın saldırganların kimliğini tespit edemediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının travma yaşadığını dile getirerek 1.150 kişiden az nüfusa sahip olan Blagdon köyünde araştırmalarını derinleştirdi.

“KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ”

Avon ve Somerset Polisinden Dedektif Çavuş Leanne Thomas, “Kadın anlaşılır bir şekilde travma geçirdiği için uzman destek servisine gönderildi. Kamuya açık bir çağrı yaparak kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz. Halkı bilgi verme konusunda teşvik ediyoruz” dedi.