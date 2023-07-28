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    4. Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti... Arkalarına bile bakmadan kaçtılar

    Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı! Üç kişi birden tecavüz etti... Arkalarına bile bakmadan kaçtılar

    28.07.2023 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’nin Somerset bölgesi yakınlarındaki Blagdon köyünde dehşet verici anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir kadın köpeğini gezdirdiği sırada hiç tanımadığı 3 adam tarafından tecavüz edildi. Kadın polise verdiği ifadesinde saldırganların araçlarına binerek olay yerinden hızla uzaklaştığını söyledi.

    İngiltere’nin Somerset bölgesi yakınlarında ismi açıklanmayan bir kadın üç kişinin cinsel saldırısına uğradı. Köpeğini gezdirdiği sırada kendisine yaklaşan adamların saldırmasıyla büyük bir travma yaşayan kadın saldırganların kimliğini tespit edemediğini söyledi. Olay yerine gelen polis ekipleri kadının travma yaşadığını dile getirerek 1.150 kişiden az nüfusa sahip olan Blagdon köyünde araştırmalarını derinleştirdi.

    “KAPSAMLI BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜYORUZ”

    Avon ve Somerset Polisinden Dedektif Çavuş Leanne Thomas, “Kadın anlaşılır bir şekilde travma geçirdiği için uzman destek servisine gönderildi. Kamuya açık bir çağrı yaparak kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz. Halkı bilgi verme konusunda teşvik ediyoruz” dedi.

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