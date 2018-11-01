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Köpek otobüse bindi, içerisi karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 10:04 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde durakta kapıları açılan halk otobüsüne binen doberman cinsi köpek, vatandaşlara büyük panik yaşattı. Sürücü yaklaşık 3 dakika boyunca uğraşarak köpeği araçtan indirmeyi başarırken, olay anı araç kameralarına yansıdı.

Köpek otobüse bindi, içerisi karıştı!

Kocaeli'nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Harmantarla Otobüs Durağı’nda meydana gelen olayda İzmit-Derince arasındaki hatta çalışan 41 J 0233 plakalı özel halk otobüsünün sürücüsü Yakup Sağlam, durakta yolcu almak için durdu. Araca yolcuların binişi sırasında durakta bekleyen bir doberman cinsindeki köpek de yolcularla birlikte araca bindi. Köpeğin araca bindiğini gören yolcular büyük panik yaşayarak, koltukların arkasında kendilerini korumaya çalıştı. Köpeğin araca bindiğini fark eden sürücü Sağlam ise, köpeğin kendisine saldırması ihtimali üzerine eline bir sopa aldı. Bir süre köpeği araç içerisinde kovalayan sürücü Sağlam, yaklaşık 3 dakika süren kovalayışın ardından köpeğin kendisinden korktuğunu fark etti. Köpeğin araca bindiği kapıdan inen sürücü Yakup Sağlam, köpeğe el işaretleri ile kapıyı gösterdi. Sürücünün kendisine el işareti yaptığını fark eden köpek bindiği kapıdan tekrardan araçtan indi. Köpeğin araçtan inmesi üzerine hızlı bir şekilde otobüse binen Sağlam, kapıyı kapatarak, yoluna devam etti.

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"4 SENELİK ŞOFÖRÜM İLK KEZ BÖYLE BİR ŞEYLE KARŞILAŞTIM"

Yakup Sağlam, 4 yıllık sürücülük yaptığını ve ilk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade ederek, “Sabah tura çıktık. İzmit Tavşantepe, Derince Esentepe arasındaki güzergahta çalışıyorum. Genelde biz duraklara geldiğimiz zaman köpekler, sevmemiz için yaklaşıyorlar. Durağa yanaşmadan dobermanı gördüm. Daha sonra kapıyı açınca birkaç kişi bindi araca, o da aralarından geçti. Bende şakasına, ‘Kardeş, bu araç senin gittiğin yere gitmiyor. İndireyim istersen’ dedim. Baktım arkaya geçti. Bu köpek kimin diye sordum. Herkes ‘Benim değil, benim değil’ dedi. O kadar büyük ki insan hoşt demeye korkuyor. Baktım, arkaya geçti, belki birisinindir, iner dedim. Baktım inmiyor. Sonra arkadaşlar hoşt deyinde aşağıya insin dedim. Elime sopa aldım bana saldırır diye. İnsanlar hoşt demeye korkuyor. Baktım arkadan inmiyor bu, ön tarafa geçtim. El hareketi yaptım, aşağıya indi. Kapıyı kapattım, yine içeriye kaçmaya çalışıyor. Araçtakiler, ‘Abi kapat, kapat’ diye bağırıyorlar. Bir kişi de demedi ki, ‘Ben indireyim’ diye. 4 senelik şoförüm ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Görüntülerde de var. Hatta ‘İnsan bir der; abi kent kartım yok’ diye şaka yapıyorum. 2 gün önce de bir arkadaşımıza köpek saldırdı, kolu kırıldı. Herhalde Bugün de sıra bende dedim. Ama bir şey yapmadı” dedi.

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OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Otobüs içerisinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan olayda, sürücü Yakup Sağlma’ın güzergahında ilerlediği ve yolcuları almak için durakta durduğu görülüyor. Sürücünün kapıyı açması üzerine köpek, duraktaki yolcular ile birlikte araca biniyor ve köpeği gören vatandaşlar, büyük panik yaşıyor. Eline aldığı sopayla bir süre köpeği kovalayan sürücü, kapıdan iniyor ve köpekte arkasından iniyor. Daha sonra koşarak tekrar araca binen sürücü kapıyı kapatarak tekrar aracı ile hareket ediyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Derince halk otobüsü

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