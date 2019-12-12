Köprüden rayların üzerine atladı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, köprüden atlayan genç kadın, rayların üzerine düşerek yaralandı. Vücudunda kırıklar olan kadın, tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Gebze Tren İstasyonu'nda meydana geldi. İsmi açıklanmayan genç kadın, köprünün korkuluklarının üzerine çıkıp, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında bir anda atladı. Tren raylarının üzerine düşen kadın, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan genç kadın, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olduğu bildirilen genç kadın, tedaviye alındı.

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