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Kopyalama panosunu hedef alan yazılım

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TEKNOLOJİ  | 16.02.2019 18:07 | Son Güncelleme

Clipper zararlı yazılımı, dijital sistemlerde Clipboard olarak tanımlanan kopyalama panosundan bilgi çalma eylemi gerçekleştiriyor. Bu eylem, daha önce Windows sistemlerinde veya şüpheli Android uygulama mağazalarında görülmüştü. Ancak bu tür bir zararlı yazılımın resmi Google Play mağazasında görülmesi, ilk kez meydana geliyor.

Kopyalama panosunu hedef alan yazılım

Clipper zararlısı, doğrudan kripto para alışverişi yapan dolayısıyla da kripto para cüzdanına sahip kişileri hedefliyor. Özellikle de Ethereum’a yönelen kişileri.

Nasıl çalışıyor?
Güvenlik gerekçeleriyle, online şifreleme cüzdanlarının adresleri uzun karakter dizelerinden oluşuyor. Bunları yazmak yerine, kullanıcılar panoyu (Clipboard) kullanarak, adresleri kopyalayıp yapıştırma eğilimindedirler. İşte Clipper zararlısı, tam da bundan faydalanıyor. Pano içeriğini keserek bunu gizlice siber saldırganın belirlediği içerikle değiştirebiliyor. Bir kripto para transferi söz konusu olduğunda, etkilenen kullanıcı, kopyalanan cüzdan adresini farkında olmadan saldırganlara ait forumlarda yer alanlardan biriyle değiştirilmiş halde bulabiliyor.

Clipper zararlı yazılımı, Google Play’de yer alan Metamask adlı meşru mobil uygulama kılığında geliyor. Zararlı yazılımın öncelikli amacı, kurbanın oturum açma bilgilerini ve özel anahtarlarını ele geçirerek Ethereum kaynaklarını kontrol etmek.

Google bilgilendirildi
ESET’in ‘Android/Clipper.C’ olarak etiketlediği zararlı, 1 Şubat 2019'da resmi Android mağazasında tanıtıldıktan kısa bir süre sonra tespit edildi. Söz konusu bulgu, Google Play güvenlik ekibine iletildi ve ekip uygulamayı mağazadan kaldırdı.
Bu tehlikeli zararlı yazılım biçimi, ilk olarak 2017 yılında Windows platformu üzerinde yayılmaya başladı ve ilk kez 2018'in yaz aylarında şüpheli Android uygulama mağazalarında görüldü. Şubat 2019'da ise ilk kez resmi Android uygulama mağazası Google Play'de tespit edildi.

ESET’in korunma önerileri
Clipper zararlı yazılımının Google Play'de ilk kez görülmesi, Android kullanıcılarının mobil güvenlik alanında dikkatli olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor. Zararlıyı tespit eden ESET uzmanı Lukas Stefanko, Clipper ve diğer Android zararlı yazılımlarına karşı güvende kalabilmek için telefon kullanıcılarına şunları öneriyor:

-Android cihazınızı güncel tutun ve güvenilir bir mobil güvenlik çözümü kullanın. Google Play üzerinden ücretisiz olarak indirilebilen ESET Mobile Security, bu konuda önemli destek sağlar.
-Uygulamaları indirirken yalnızca resmi Google Play mağazasını tercih edin.
-Ancak, her zaman resmi uygulama bağlantısı için uygulama geliştiricisinin veya servis sağlayıcısının resmi web sitesini kontrol edin. Eğer yoksa, bunu bir uyarı olarak düşünün ve Google Play aramanızın herhangi bir sonucuna karşı son derece dikkatli olun.
-Hassas bilgilerden paraya kadar değerli bir şey içeren tüm işlemlerinizde her adımı iki kez kontrol edin. Panoyu kullanırken, girmek istediğinizin kopyalandığını her zaman kontrol edin.

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Anahtar Kelimeler:
Clipper Kopyalama panosu

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