Kopyalama panosunu hedef alan yazılım

ESET’in korunma önerileri

Clipper zararlı yazılımının Google Play'de ilk kez görülmesi, Android kullanıcılarının mobil güvenlik alanında dikkatli olması gerektiğinin bir kez daha altını çiziyor. Zararlıyı tespit eden ESET uzmanı Lukas Stefanko, Clipper ve diğer Android zararlı yazılımlarına karşı güvende kalabilmek için telefon kullanıcılarına şunları öneriyor:

-Android cihazınızı güncel tutun ve güvenilir bir mobil güvenlik çözümü kullanın. Google Play üzerinden ücretisiz olarak indirilebilen ESET Mobile Security, bu konuda önemli destek sağlar.

-Uygulamaları indirirken yalnızca resmi Google Play mağazasını tercih edin.

-Ancak, her zaman resmi uygulama bağlantısı için uygulama geliştiricisinin veya servis sağlayıcısının resmi web sitesini kontrol edin. Eğer yoksa, bunu bir uyarı olarak düşünün ve Google Play aramanızın herhangi bir sonucuna karşı son derece dikkatli olun.

-Hassas bilgilerden paraya kadar değerli bir şey içeren tüm işlemlerinizde her adımı iki kez kontrol edin. Panoyu kullanırken, girmek istediğinizin kopyalandığını her zaman kontrol edin.

