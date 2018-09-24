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Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi Artvin'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 18:07 | Son Güncelleme

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Choi, Artvin Valisi Doğanay'ı ziyaret etti

ARTVİN (AA) - Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Choi, Valilik ziyaretinde ilk olarak Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Doğanay ile bir araya gelen Büyükelçi Choi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 8 aydır görev yaptığını dile getirerek bu süreçte Türkiye'ye dair yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Choi, "Artvin Valimizin sayesinde buraya gelerek, Artvin'e dair, Artvin'in maden sektöründe, turizm sektöründe, ekoturizmde ve çeşitli alanlarda; barajlarıyla olsun, doğal güzellikleriyle olsun; çok güzel bir şehir olduğunu görerek teyit ettim." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Choi, Artvin'e gelişinin ikinci nedeninin ise Kore gazileriyle ilgili bir etkinliğe katılmak olduğuna dikkati çekerek, "Kore gazilerimizin Kore'ye gelerek orada Kore'nin gelişmesi için, Kore'nin özgürlüğü için savaşmaları, kanlarını oraya akıtmış olmalarından dolayı kendilerine minnettarlığımızı dile getirmek, ülkem adına teşekkür etmek için bir elçi olarak bu etkinliğe katılıyorum. Bu sayede de Artvinlilerle buluşmuş oluyorum. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

- "Artvin ile Güney Kore'den bir şehir kardeş şehir olacak"

Artvin Valisi Ömer Doğanay da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaret esnasında büyükelçiye Güney Kore'deki bir şehirle Artvin'in kardeş şehir ilan edilmesi teklifini ilettiklerini söyledi.

Doğanay, "Kendileri bu teklifimi memnuniyetle kabul ettiler. Bundan sonra Artvin ile Güney Kore'den bir şehir kardeş şehir olacak. Sosyal ve beşeri münasebetlerimiz turizm anlamında da sürdürülecektir. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ziyaretin hem ilimize, hem Kore gazilerimize, hem de Güney Kore ile ilişkilerimize hayırlara vesile olmasını diliyorum." diye konuştu.

Güney Kore ile Türkiye arasında bir "kan kardeşliği" bağı olduğunu da aktaran Doğanay, bu kan kardeşliğinin kıyamete kadar devam etmesi temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Güney Kore Büyükelçisi Vali Ömer Doğanay

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