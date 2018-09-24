Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi Artvin'de

ARTVİN (AA) - Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Artvin Valisi Ömer Doğanay'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Choi, Valilik ziyaretinde ilk olarak Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Doğanay ile bir araya gelen Büyükelçi Choi, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de 8 aydır görev yaptığını dile getirerek bu süreçte Türkiye'ye dair yeni şeyler öğrenmeye çalıştığını söyledi.

Choi, "Artvin Valimizin sayesinde buraya gelerek, Artvin'e dair, Artvin'in maden sektöründe, turizm sektöründe, ekoturizmde ve çeşitli alanlarda; barajlarıyla olsun, doğal güzellikleriyle olsun; çok güzel bir şehir olduğunu görerek teyit ettim." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Choi, Artvin'e gelişinin ikinci nedeninin ise Kore gazileriyle ilgili bir etkinliğe katılmak olduğuna dikkati çekerek, "Kore gazilerimizin Kore'ye gelerek orada Kore'nin gelişmesi için, Kore'nin özgürlüğü için savaşmaları, kanlarını oraya akıtmış olmalarından dolayı kendilerine minnettarlığımızı dile getirmek, ülkem adına teşekkür etmek için bir elçi olarak bu etkinliğe katılıyorum. Bu sayede de Artvinlilerle buluşmuş oluyorum. Bundan da büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.