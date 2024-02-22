Kore'de yaşayan Türk'ten korkutan doğum hikayesi! Resmen zorla doğum yaptırdılar... "Çocuğum doğmaya hazır değildi"

Kore'de yaşayan Gizem isimli bir Tük kadının doğumda yaşadıklarını anlattığı bir videosu kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Hamileliğinin son haftasına doğru geldiğinde doktorunun doğum yapması gerektiğini söylemesi üzerine genç kadın 'Doktor söylüyorsa doğrudur' diye düşünerek doğuma girdi. Ancak işler hiç tahmin ettiği gibi ilerlemedi.

Türkiye'de 40. haftaya kadar doğum için beklenildiğini söyleyen genç kadın, "Hamileliğimin son haftalarına doğru her zaman gittiğim kadın doğum hastanesindeki doktorum 38 hafta 2 gün olduğunda çocuğu doğurmam gerektiğini daha fazla kilo alırsa doğumun zorlaşacağını söyledi. Biz de 'Doktor söylüyorsa doğrudur' diye düşündük. Normalde Türkiye'de eğer bir sağlık sorunu yoksa 40. haftaya kadar bekleniliyor" dedi.

Suni sancı verilerek doğumun başlatıldığı anları anlatan genç kadın, "Akşam saat 5'te suni sancı ilacı vermeye başladılar. Bir süre sonra bayılmak istedim. Yanımda 3 tane ebe 1 doktor vardı. Ebelerden ikisi kollarımı sıkı sıkıya tutuyorlardı. Ebelerden bir tanesi yatağın başına çıktı. Bacaklarını sağa ve sola koydu karnıma üstten bastırıyor. Bildiğiniz tepe çıktı ve karnıma bastırdı. Acıdan ciğerlerim yırtılıyordu. Hayatımda geçirdiğim en kötü şeydi" ifadelerini kullandı.

Türk doktorlarının kıymetinin bilmesini gerektiğini söyleyen genç kadın, "Aynı ilk günkü gibi aynı acıyı hissediyorum. Eşim yanımdaydı eşim benim o halimi görünce ağlamaya başladı. Bebeğimi doğurdum. Vücudumda bir sürü komplikasyonlar oldu. Benim çocuğum 3 gün boyunca gözünü açamadı çünkü doğmaya hazır değildi. Türk doktorlarını öpün başınıza koyun. Onlar gerçekten çok değerli" diye konuştu.