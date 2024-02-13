Koreli'den Türk düğün adetlerine tepki geldi! "Türk erkeklerine üzüldüm" dedi! 'Sanırım Türkler böyle böyle zengin oluyorlar'

Türk bir arkadaşının düğün töreni sırasında gördüğü adetleri anlatan Koreli bir sosyal medya kullanıcısının paylaşımı kısa sürede ilgi topladı. Gelin almada kapı tutulmasından, sandığın üzerine oturulması ve damadın ayakkabılarının alınmasına kadar birbirinden ilginç adetleri paylaşan 'Leesaktr' isimli kullanıcı gönderisine ise, "Sanırım Türkler böyle böyle zengin oluyorlar" notunu ekledi.

"ARKADAŞIMA YAZIK"

Düğün sürecinde damadın sürekli olarak para verdiğini söyleyen genç adam, paylaşımında "Geçenlerde bir arkadaşım evlendi. Çocuk zaten beyaz eşya, mobilya, salon, ıvır zıvır her şeye bir sürü şeye para harcadı. Harcadıkları yetmiyor gibi çocuğun ayakkabısını çaldılar am bu adetmiş. Para verip geri alacakmış. Zaten bu çocuk ayakkabı alırken par vermedi mi? Sonra bir tane sandık varmış. Çocuk üstüne oturdu inmiyor. Niye? Para istiyormuş. Yazık benim arkadaşıma. İnsene sandıktan. Neymiş? Kız evden çıkarken kızın arkadaşları kapıyı tutmuş. Bırakın. Yine mi para? Çocuk beyaz eşya ya da düğün maliyetinin parası kadar kızın sülalesine para dağıttı. Anlamadım gitti" ifadelerini kullandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Koreli adamın sözlerine destek vererek, "Bizi evlilikten soğuttular. Konuş abi" yorumunu yaptı. Ancak sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü adetlerine sahip çıkmayı tercih ederek Koreli sosyal medya kullanıcısının sözlerine tepki gösterdi.