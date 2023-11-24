Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Koreli küçük çocuğun sözleri hüzünlendirmişti! Annesiyle oyun oynadığı anlar ortaya çıktı... "Bu çocuk son günlerdeki tek derdim"

    Koreli küçük çocuğun sözleri hüzünlendirmişti! Annesiyle oyun oynadığı anlar ortaya çıktı... "Bu çocuk son günlerdeki tek derdim"

    24.11.2023 13:26 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Güney Kore'de yayınlanan "My Golden Kids" isimli Geum Ji-eun adında 4 yaşındaki bir çocuğun "Evde yalnızım" diyerek yaptığı açıklamalar Türkiye'de gündem yaratarak herkesi duygulandırmıştı. Programın son bölümünde ise küçük çocuk ve annesini birlikte zaman geçirdiği bölümler paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü "Derin bir nefes aldık" yorumunu yaptı.

    Sosyal medyadan paylaşılan Güney Koreli bir çocuğa ait görüntüler adeta infiala neden olmuştu. Görüntülerin viral olmasından sonra görüntülerin "My Golden Kids" isimli Güney Kore programından alındığı ve çocuğun 4 yaşındaki Geum Ji-eun olduğu belirtilmişti. Bazen evde yalnız kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğulan çocuğun annesiyle zaman geçirdiği görüntüler paylaşılınca sosyal medyada yeniden gündem oldu.

    MUTLU SON OLDU

    45

    Sosyal medyadan 'kdramamagix' kullanıcı adıyla paylaşılan bir sayfada programın son bölümü yer aldı. Önce ve sonrasında ait kesitlerin sunulduğu sosyal medya paylaşımında çocuğun annesiyle oyun oynadığı ve mutlu olduğu anlar yer aldı.

    67

    O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çocuk son günlerde tek derdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonunda hak ettiği değeri buldu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım annesi yeniden değişmez" notunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Dünya mirası milli parkta direk dansı yaptı! "Ne kadar cehalet..."

    Dünya mirası milli parkta direk dansı yaptı! "Ne kadar cehalet..."

     Pizzacıya sürprizi viral oldu! Kapıyı üstsüz açınca şoke etti

    Pizzacıya sürprizi viral oldu! Kapıyı üstsüz açınca şoke etti

     Sonunda bu da oldu! Vajinal mayasından bira üretip satıyor

    Sonunda bu da oldu! Vajinal mayasından bira üretip satıyor

     Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

    Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

     Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Komşularının ilişki sırasında çıkardıkları sesleri kaydetti!

    Günün Trend Haberleri

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyorDünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor
    Alışveriş tarzı uygunsuz bulundu! "Her yerde bir dekolte"Alışveriş tarzı uygunsuz bulundu! "Her yerde bir dekolte"
    Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya kore küçük çocuk
    En Çok Okunan Trend Haberler
    500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

    500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

    Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

    Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

    Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

    Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

    Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

    Dünya Sağlık Örgütü'nün gözü Çin'de! Gizemli hastalık hızla yayılıyor

    Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

    Altına hiçbir şey giymeden poz verdi! "Düşündüğün gibi değilim"

    Alışveriş tarzı uygunsuz bulundu! "Her yerde bir dekolte"

    Alışveriş tarzı uygunsuz bulundu! "Her yerde bir dekolte"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

    Tuvalete gitmek istedi! Uçağın ortasında pantolonunu çıkarttı

    Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

    Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

    Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    Kan donduran olay! Yardım ettiğini söyleyen otel çalışanı da tecavüz etti

    Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

    Antrenör çiftin evinde seks skandalı! Sporcuları evlerinde toplayıp partiler yaptılar

    Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

    Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.