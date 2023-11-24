Koreli küçük çocuğun sözleri hüzünlendirmişti! Annesiyle oyun oynadığı anlar ortaya çıktı... "Bu çocuk son günlerdeki tek derdim"

Sosyal medyadan paylaşılan Güney Koreli bir çocuğa ait görüntüler adeta infiala neden olmuştu. Görüntülerin viral olmasından sonra görüntülerin "My Golden Kids" isimli Güney Kore programından alındığı ve çocuğun 4 yaşındaki Geum Ji-eun olduğu belirtilmişti. Bazen evde yalnız kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğulan çocuğun annesiyle zaman geçirdiği görüntüler paylaşılınca sosyal medyada yeniden gündem oldu.

MUTLU SON OLDU

Sosyal medyadan 'kdramamagix' kullanıcı adıyla paylaşılan bir sayfada programın son bölümü yer aldı. Önce ve sonrasında ait kesitlerin sunulduğu sosyal medya paylaşımında çocuğun annesiyle oyun oynadığı ve mutlu olduğu anlar yer aldı.

O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu çocuk son günlerde tek derdim" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonunda hak ettiği değeri buldu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Umarım annesi yeniden değişmez" notunu ekledi.