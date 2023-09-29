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    4. Korku dolu anlar! 3 yaşındaki kız akrabasının kanepenin üzerinde bıraktığı silaha uzandı... Silah bir anda ateş aldı

    Korku dolu anlar! 3 yaşındaki kız akrabasının kanepenin üzerinde bıraktığı silaha uzandı... Silah bir anda ateş aldı

    29.09.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir ev kamerasına yansıyan görüntüler dehşeti gözler önüne serdi. 3 yaşındaki Serenity isimli kız akrabasının kanepenin üzerine bıraktığı silaha uzanarak oyun oynamaya başladı. Silahın bir anda ateşlenmesinden sonra Serenity elinden vurularak yaralandı. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir evde akrabasıyla dakikalar önce televizyon izleyen küçük kız kanepenin üzerinde duran silahı fark edince oyun oynamak istedi. Saniyeler içinde silah ateş alırken küçük kız yaralandı. 3 yaşındaki Serenity isimli kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alırken olay anında kayıtta olan ev kamerasındaki görüntüleri büyükanne Robin Fuller Facebook hesabından paylaştı.

    KEFALATLE SERBEST BIRAKILDI

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    Serenity'nin akrabası ve tabancanın sahibi olan 23 yaşındaki Orlando Young gözetimsiz silahla ilgili olarak tutuklandı. Çocuk ihmali gerekçesiyle tutuklanan Young birkaç gün sonra kefaletle serbest bırakıldı.

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    Söz konusu görüntülerde, Young'ın tabancaya doğru giden kız çocuğunu "Dokunma" diye uyardığı ve daha sonra maç izlemeye devam ettiği görülüyor. Bu sırada Serenity'nin kanepe üzerinde bulunan tabancayı alıp kendini vurduğu ve kendisinden bir yaş büyük olan ağabeyinin silah sesinin duyulmasıyla beraber kulaklarını kapattığı görülüyor.

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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika silah

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