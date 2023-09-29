Korku dolu anlar! 3 yaşındaki kız akrabasının kanepenin üzerinde bıraktığı silaha uzandı... Silah bir anda ateş aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletindeki bir evde akrabasıyla dakikalar önce televizyon izleyen küçük kız kanepenin üzerinde duran silahı fark edince oyun oynamak istedi. Saniyeler içinde silah ateş alırken küçük kız yaralandı. 3 yaşındaki Serenity isimli kız kaldırıldığı hastanede tedavi altına alırken olay anında kayıtta olan ev kamerasındaki görüntüleri büyükanne Robin Fuller Facebook hesabından paylaştı.

KEFALATLE SERBEST BIRAKILDI

Serenity'nin akrabası ve tabancanın sahibi olan 23 yaşındaki Orlando Young gözetimsiz silahla ilgili olarak tutuklandı. Çocuk ihmali gerekçesiyle tutuklanan Young birkaç gün sonra kefaletle serbest bırakıldı.

Söz konusu görüntülerde, Young'ın tabancaya doğru giden kız çocuğunu "Dokunma" diye uyardığı ve daha sonra maç izlemeye devam ettiği görülüyor. Bu sırada Serenity'nin kanepe üzerinde bulunan tabancayı alıp kendini vurduğu ve kendisinden bir yaş büyük olan ağabeyinin silah sesinin duyulmasıyla beraber kulaklarını kapattığı görülüyor.