Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Mide ağrısıyla hastaneye giden adamın midesinden 60 adet ev eşyası çıkarttılar! Doktorlar bile şaşkına döndü

    Mide ağrısıyla hastaneye giden adamın midesinden 60 adet ev eşyası çıkarttılar! Doktorlar bile şaşkına döndü

    29.09.2023 09:03 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşanan bir vaka herkesin dikkatini çekmeyi başardı. 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden mide ağrısı ve yüksek ateş şikayetiyle doktora başvurdu. Sağlık görevlileri sorunlu bölgeyi taradı ve bunun üzerine endişe verici bir keşifte bulundular. Yıllardır karın ağrısı çeken hastanın kulaklıktan düğmelere kadar onlarca ev eşyasını yuttuğu keşfedildi.

    Hindistan'ın Pencap bölgesindeki bir hastaneye 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Röntgen sonuçlarında genç adamın midesinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve çengelli iğneler, mıknatıslar, gömlek düğmeleri ve fermuarlar ve daha birçok yenmeyen nesne dahil olmak üzere yaklaşık 60 ev eşyası bulundu.

    2

    3 SAATLİK CERRAHİ OPERASYONLA ÇIKARTILDI

    1

    Tıp Hastanesi müdürü Ajmer Singh Kalra, "Röntgen çekerken midenin içinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve başka birçok nesne bulduk" dedi.

    4

    Pika hastalığı teşhisi konulan adamın midesinden 3 saatlik cerrahi operasyonla ev eşyaları çıkartıldı. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlasa da Singh'in solunum cihazına bağlı olduğu dile getirildi.

    İlginizi Çekebilir

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

    Boğazına takıldı! Doktorlar bile inanamadı

     Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Cinsel organında salatalık sıkıştı! Bahanesi ‘pes’ dedirtti...

    Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

    Herkesi şaşkına çevirdi! Ölen balinanın bağırsaklarından servet çıktı

     Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

    Kapağı açınca şoke oldu! 3 yıldır yaşadığı evde...

     Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

    Yabani ot zannettiler! Tomar tomar para çıktı

     Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

    Eşini ve komşusunu aynı yatakta yakaladı! Yasak aşkı görünce...

     Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

    Kıyıya kadar geldi! Çığlık çığlığa kaçmaya çalıştılar

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Bu testi yapmak yürek ister! Gizli yönlerinizi açığa çıkarıyorBu testi yapmak yürek ister! Gizli yönlerinizi açığa çıkarıyor
    Zihinsel engelli Müslüman genç dövülerek öldürüldüZihinsel engelli Müslüman genç dövülerek öldürüldü
    Canlı yayında sinirler bir anda gerildi! Tekme tokat kavga ettilerCanlı yayında sinirler bir anda gerildi! Tekme tokat kavga ettiler
    Anahtar Kelimeler:
    Hindistan

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

    Sevgilisinin telefonunu böyle gözetledi! "Şifre bilmeye gerek yok"

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

    Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

    Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

    90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

    90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.