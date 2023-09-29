Mide ağrısıyla hastaneye giden adamın midesinden 60 adet ev eşyası çıkarttılar! Doktorlar bile şaşkına döndü

Hindistan'ın Pencap bölgesindeki bir hastaneye 35 yaşındaki Kuldeep Singh isimli bir adam yıllardır devam eden karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Röntgen sonuçlarında genç adamın midesinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve çengelli iğneler, mıknatıslar, gömlek düğmeleri ve fermuarlar ve daha birçok yenmeyen nesne dahil olmak üzere yaklaşık 60 ev eşyası bulundu.

3 SAATLİK CERRAHİ OPERASYONLA ÇIKARTILDI

Tıp Hastanesi müdürü Ajmer Singh Kalra, "Röntgen çekerken midenin içinde madalyonlar, zincirler, somunlar, cıvatalar, kulaklıklar ve başka birçok nesne bulduk" dedi.

Pika hastalığı teşhisi konulan adamın midesinden 3 saatlik cerrahi operasyonla ev eşyaları çıkartıldı. Ameliyat başarılı bir şekilde tamamlasa da Singh'in solunum cihazına bağlı olduğu dile getirildi.