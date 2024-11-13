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  4. Korku dolu anlar! Dört silahlı saldırgan bir bara girip rastgele ateş açtı... Can pazarı yaşandı: 10 ölü

Korku dolu anlar! Dört silahlı saldırgan bir bara girip rastgele ateş açtı... Can pazarı yaşandı: 10 ölü

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
13.11.2024 10:33
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Meksika'nın Querétaro kentinde bir pikap ile olay yerine gelen 4 saldırgan bir bara girerek rastgele ateş açtı. İnsanlar çığlık atarak kurşunlardan korunmak için kendilerini yerlere attı. Masaların altında saklanarak kurtulmaya çalışan insanların görüntüleri anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Olayda 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Korku dolu anlar! Dört silahlı saldırgan bir bara girip rastgele ateş açtı... Can pazarı yaşandı: 10 ölü

MYNET|DIŞ HABERLER Silahlı saldırı, Meksika'nın başkenti Meksiko'nun yaklaşık 190 kilometre kuzeybatısındaki Santiago de Querétaro şehir merkezindeki Los Cantaritos barında meydana geldi. Barın güvenlik kamerası görüntülerinde silahlı saldırganların saat 21.30 sıralarında araçlarından indikleri görüldü. 4 saldırganın her birinin elinde büyük, uzun mezilli silahlar olduğu fark edilirken bara girerken bu silahları havaya kaldırarak ateş açtılar.

ARAÇ YANMIŞ HALDE BULUNDU

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Kentin kamu güvenliği departmanı şefi Juan Luis Ferrusca, polisin olay yerine vardığında 10 kişinin öldüğünü, en az yedi kişinin de yaralandığını söyledi. Polis saldırganların aracını güvenlik kameraları aracılığıyla takip etti ve aracı yanmış halde bir köşede buldu.

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Silahlı saldırganların yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, saldırganların amaçları henüz bilinmiyor. Polis, ölenler arasında yedi erkek ve üç kadının da bulunduğunu söyledi. Yetkililer, dört saldırganın olay yerine uzun menzilli silahlarla geldiğini doğruladı.

"BUNA ASLA TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

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Querétaro Valisi Mauricio Kuri, katliamın eşi benzeri görülmemiş bir olay olduğunu belirterek, "Buna asla tahammül edemeyiz. Bu vahşi eylemden sorumlu olanların cezalandırılacağını toplumumuza bir kez daha duyuruyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Meksika silahlı saldırı
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