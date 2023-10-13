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    4. Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü... Olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı

    Korkunç anlar! Vinç bisikletli kadının üzerine düştü... Olay yerinde hayatını kaybettiği açıklandı

    13.10.2023 08:26 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Ganzhou kentindeki bir inşaat sahasında kontrolünü kaybeden bir vinç yoldan geçen bisikletli kadının üzerine düştü. Olay araç içi kamerasına yansırken bisikletli kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

    Çin'in Jiangxi eyaletindeki Ganzhou kentinde aktif bir inşaat sahasındaki vinç yol boyunca bisikletiyle hareket eden bir kadının üzerine düştü. O anlar bisikletin arkasındaki seyir halindeki bir aracın kamerasına yansıdı. Klip Çin'in sosyal medya uygulaması olan Douyin'de yerini aldı.

    SANİYELER İÇİNDE OLDU

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    Birkaç saniye içinde vincin yoldan geçen bir kadının üzerine düştüğü belirtildi. Ganzhou Acil Durum Bürosu'na göre, vincin çökmesi sonucu elektrikli bisikletiyle inşaat sahasının önünden geçen kadının anında öldüğü bildirildi.

    Yerel basına konuşan bir bölge sakini, sabah saat 7 civarında yüksek bir ses duyduğunu, ardından inşaat sahasındaki bir vincin yere düştüğünü fark ettiğini söyledi. Ayrıca çöken vincin, çocuklarını okula gönderen iki kişiye daha çarptığını söyledi. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, soruşturma sürüyor. Ancak yetkililerden bu konuyla ilgili daha fazla ayrıntı yok.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin vinç

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