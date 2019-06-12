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Korkunç görüntü! Otoyol kan gölüne döndü: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 05:24 | Son Güncelleme

Kırıkkale-Ankara Karayolunda 1 tır, 1 kamyon ve 1 yolcu minibüsünün karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Korkunç görüntü! Otoyol kan gölüne döndü: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Ankara Karayolunun 3. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde ilerleyen 1 tır, 1 kamyon ve özel bir servis minibüsünün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında minibüsteki 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 17 kişi yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. D-200 Ankara karayolu ise yaklaşık 1 saat trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kırıkkale Ankara trafik kazası

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