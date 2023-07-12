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Korkunç iş kazası! Saçları fabrikadaki makineye dolanınca kafa derisi tamamen koptu... Herkes öleceğini zannetmişti

12.07.2023 08:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaşında olan Alexandra Trandafil, 2020 yılında bir meyve suyu fabrikasında yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Genç kız iş yerinde saçlarının makineye dolanması üzerine kafa derisinin tamamen kopmasına neden olan korkunç bir iş kazası yaşadı. Doktorların ve ailesinin öleceğini düşündüğünü dile getiren Trandafil hayata tutunmayı başardı. Genç kızın kafasındaki yaralar ve kalıcı saç dökülmesi için tedavisine devam ediyor.

Avustralya’da yaşayan ve şu anda 18 yaşında olan Alexandra Trandafil, 2020 yılında bir meyve suyu fabrikasında çalıştığı sırada korkunç bir kaza yaşadı. Meyve suyu paketleme fabrikasında çalışan Trandafil, makine hala çalışır durumdayken taşıma bandındaki bir tıkanıklığı gidermekle görevlendirildi. Bu sırada saçı makineye sıkışan kadının kafa derisi şiddetli çekiş gücüyle birlikte tamamen koptu. Bilincini kaybederek bayılmadan önce Trandafil, kendi saç derisini ve saçlarını önündeki makinede asılı halde gördüğünü söyledi.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

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Sağlık görevlileri olay yerine geldiklerinde genç kızın kafa derisinin bir kısmını makineden çıkartmayı başardı. Hastaneye kaldırılan genç kız acilen ameliyata alındı ve kafa derisinin bir kısmı yeniden birleştirildi.

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3 yıldır Trandafil, kalıcı saç dökülmesi ve yara dokusunda muzdarip olduğunu için hala tedavisinin devam ettiğini söyledi.

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iş kazası Avustralya fabrika

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